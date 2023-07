Nella mattinata di oggi si è verificato un tragico incidente lungo il Sentiero degli Dei, situato tra la Costiera Amalfitana e la Costiera Sorrentina. Una giovane escursionista ventiduenne di origine finlandese è precipitata nei pressi della mattonella 7 del sentiero.

Immediatamente allertato, l’Elisoccorso del 118 è giunto sul luogo dell’incidente per prestare soccorso. Tuttavia, a causa della fitta vegetazione, non è stato possibile individuare la donna. Successivamente, le squadre territoriali del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono arrivate in supporto, seguite dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi.

Dopo una breve ricerca, le squadre di soccorso hanno trovato l’escursionista in una zona sottostante un precipizio di diverse decine di metri, dove si suppone fosse caduta. Gli operatori del CNSAS e della Guardia di Finanza hanno agevolato le operazioni di sbarco dell’equipe medica dall’elicottero, che ha confermato il decesso della giovane.

Al momento, sono in corso le delicate operazioni di recupero della salma.