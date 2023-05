«La presenza di amianto nelle scuole è un grosso problema, così come negli ospedali»: lo ha dichiarato il presidente dell’Ona Bonanni durante il convegno di ieri mattina. E proprio sulle scuole c’è in campo un importante lavoro dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, guidato da Paola De Roberto. «Rispetto al Comune di Salerno c’è una mappatura in corso, l’ultima risale al 2017 ma confidiamo entro il 30 giugno di avere un aggiornamento di questa mappatura – ha detto l’assessore De Roberto – Sono interessata agli asili nido e centri polifunzionali e per quanto riguarda queste strutture la Regione Campania ha stanziato risorse importanti per lo smaltimento e la bonifica di questi siti ma servono risorse per il rifacimento e ipotizziamo di utilizzare le risorse relative all’efficientamento per dare risposte importanti». A puntare l’attenzione sulla necessità di un intervento da parte del governo nazionale il deputato salernitano del Pd, Piero De Luca: «Il tema dell’amianto è molto sensibile, è fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica – ha detto – Non c’è una misura specifica su cui sta lavorando il governo e questa è l’occasione per sollecitare la maggioranza a farsi carico rispetto a questa tematica importante. Va bonificato l’intero Paese, i numeri sono drammatici e ci sono strutture piene di amianto. È un tema quanto mai attuale che riguarda il futuro». Da qui l’appello a sfruttare le risorse del Pnrr, soprattutto in ambito agricolo, per sostituire vecchie strutture in amianto, così come il Superbonus. «Ci vuole un impegno complessivo da parte del governo nazionale con procedure chiare».

e.n