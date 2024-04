Inneggia alla criminalità: Questore annulla concerto neomelodico a Teggiano

Ci sarebbero motivi di ordine pubblico dietro la decisione del Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, di annullare il concerto del cantante neomelodico siciliano Daniele De Martino in programma questa sera a Teggiano. Concerto che si sarebbe dovuto tenere in onore di San Marco, festeggiato in una frazione di Teggiano e promosso dal comitato festa. Alla base della decisione, i testi delle canzoni che inneggiano alla criminalità organizzata.