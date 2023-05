Oggi il Presidente nazionale di Azione, on. Mara Carfagna, sarà a Campagna alle ore 16:30 presso lo Sweet Meet Cafè in via Galdo e a Pontecagnano Faiano al Nubivago in via Amerigo Vespucci, 53 per sostenere Azione alle amministrative locali.“La presenza del Presidente Carfagna conferma non solo l’impegno del partito in questa campagna elettorale nel salernitano ma il costante lavoro che con tutti i dirigenti provinciali stiamo profondendo per radicare sempre di più Azione sul territorio. La nostra proposta politica, concreta, fatta di proposte realizzabili, di risposte adeguate alle esigenze dei cittadini ben oltre posizioni demagogiche e strumentali, siamo certi troverà conferma nel consenso alle nostre liste e ai candidati sindaci D’Ambrosio e Lanzara che convintamente sosteniamo” ha commentato il Segretario provinciale Gigi Casciello