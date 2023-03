di Erika Noschese

«Quando, 34 anni fa, sono entrato in un Palazzo di Giustizia, per la prima volta si parlava di riforma della giustizia, Oggi, a distanza di anni, si parla di riforma della giustizia». A parlare così è l’avvocato Michele Tedesco che, ieri, in una sala gremita del Lloyd’s Baia Hotel, ha partecipato alla presentazione del libro “Lobby e Logge”, il libro intervista di Allessandro Sallusti e l’ex magistrato Luca Palamara. «Sono entrato in un Palazzo di Giustizia la prima volta circa 34 anni fa, si parlava di riforma della giustizia perché da poco era entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, si parla oggi di riforma della giustizia con la Cartabia perché ce l’ha imposto il Pnrr ma se la magistratura ha resistito a questo tipo di ecatombe, ovvero il sistema Palamara, certamente potrà resistere a questo ed altro. Immaginavo che nel periodo più basso della magistratura ci potesse essere la forza, da parte della politica, di trovare lo spunto per riformare il sistema giustizia ma così non è stato – ha dichiarato il penalista – La Cartabia è una riforma che c’è stata imposta dall’Europa per ridurre del 25% il carico giudiziario ma non ha una vera volontà di riformare il sistema; l’avvocatura è succube: basti pensare che gli avvocati sono la categoria più rappresentata in Parlamento ma non sono riusciti a fare una riforma della giustizia. Faccio un’analisi in relazione ai risultati e da operaio del diritto: ci sono cose che non riesco a capire e questi libri fanno capire che forse c’è una regia diversa ed è per questo che forse non si risolvono i problemi». Oggi, la magistratura sembra vivere una fase particolarmente critica, con un sistema di potere ben delineato, come ha ampiamente dimostrato l’ex magistrato Luca Palamara ed è proprio su questo che si concentra l’avvocato Tedesco: «inizia un nuovo capitolo che va verso il basso, cercano di farci capire come, da sola, la magistratura non ha potuto portare avanti le sue battaglie e le sue strategie politiche. Dunque, la politica ha bisogno della magistratura e viceversa ma entrambe hanno bisogno anche dell’informazione, quindi coinvolge anche la stampa perché dal Lodo Alfano in poi hanno dimostrato che senza la capacità dell’informazione di orientare i cittadini, non si riesce ad arrivare poi ad un risultato». Battaglie che oggi faticano a trovare soluzione esattamente come la riforma che giace lì in un cassetto chiuso a doppia mandata con l’illusione della Cartabia che sicuramente non potrà risolvere i problemi che ancora oggi attanagliano il magistrato di turno.