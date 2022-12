di Erika Noschese

È la Sigem Srl ad essersi aggiudicata, in via provvisoria, i lavori per la Copertura del Trincerone Ferroviario Ovest e la realizzazione di nuovi parcheggi di interscambio del secondo stralcio per il lotto di via Capasso. Si tratta di un intervento finanziato con fondi Fsc 2014/2020 del Psc del Mims, inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 del Comune di Salerno, adottato con deliberazione di giunta comunale numero 167 del 27/05/2022 ed approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 26/07/2022, di approvazione dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024. I lavori hanno un importo complessivo di 2.500.000,00 euro, di cui 1.417.379,40 euro per lavori esclusa Iva e 27.500,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e 1.082.620,60 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione. Intanto, è stato approvato anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento denominato “completamento di viabilità retroporto Salerno II lotto Porta Ovest” che ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile per un totale di 60.000.000,00 euro. La Giunta Regionale della Campania, nel prendere atto delle risorse destinate con deliberazioni del Cipe al territorio regionale della Campania per la realizzazione di interventi afferenti all’ambito “strade di interesse regionale” , ha individuato il Comune di Salerno quale soggetto attuatore del su citato intervento “Completamento viabilità retroporto Salerno – II Lotto Porta Ovest” , riservandosi il compito di attuare la fase di selezione relativa ai servizi di progettazione, eventualmente attraverso l’aggiornamento delle progettualità laddove esistenti, nonché quella di scelta dell’appaltatore per l’esecuzione delle opere. L’amministrazione, dal canto suo, si è avvalsa della collaborazione di ACaMIR per le attività di gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di progettazione relative all’intervento “Completamento viabilità retroporto Salerno – II Lotto Porta Ovest con relativo cronoprogramma.