1 maggio: intervento del sindaco Napoli

Celebriamo il Primo Maggio rinnovando l’impegno comune per il lavoro bello, sicuro, pulito, giusto.

Il primo doveroso pensiero è per le vittime degli incidenti mortali e degli infortuni sul lavoro. E’ un dolore devastante che registra ogni giorno episodi strazianti.

Il lavoro è la base della nostra democrazia come sancito nella Costituzione i cui valori emersero proprio a Salerno quando era Capitale d’Italia durante la II Guerra Mondiale.

Il lavoro non è soltanto lo strumento per soddisfare i primari bisogni esistenziali ma piuttosto il modo per valorizzare le proprie doti e realizzare le proprie ambizioni. Per questa ragione il Lavoro deve essere una forte priorità delle nostre attività istituzionali. Senza lavoro diventa praticamente impossibile affermare e garantire tutti gli altri diritti umani e civili.

Un impegno quotidiano per un Lavoro Bello che permetta ad ognuno di metter a frutto il proprio talento. Un Lavoro Sicuro perché la strage delle morti bianche e degli infortuni sia finalmente interrotta. Un Lavoro Pulito perché svolto nel rispetto dell’ambiente. Un Lavoro Giusto per tutti ed adeguatamente remunerato.

E’ una sfida ardua specialmente nell’attuale fase storica ed in questo contesto economico globale. Ma noi non arretriamo di fronte al nostro compito ed ai nostri doveri moltiplicando le iniziative volte a generare opportunità economiche ed occasioni occupazionali.

Abbraccio in questa giornata di festa, d’impegno e di memoria con gratitudine tutti coloro che lavorando contribuiscono al progresso della nostra comunità, abbraccio chi dopo una vita di lavoro si gode il meritato riposo, abbraccio chi si prepara o è impegnato nella ricerca di lavoro. Nessuno resterà mai solo.

Vincenzo Napoli

Sindaco di Salerno