Zverev, crisi senza fine: ko anche nel terzo turno a Shanghai contro Rinderknech - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Rissa fuori da discoteca a Montesarchio, gli sfondano il cranio con mazza da baseball: 17enne in coma
Donna rumena uccisa a Gela: arrestato un connazionale
Mariconda: l’omaggio alla Madonna del Rosario di Pompei
Morte Dolores Dori, svolta nelle indagini: fermati madre e figlio della vittima per tentato omicidio
Ultim'ora Nazionale

Zverev, crisi senza fine: ko anche nel terzo turno a Shanghai contro Rinderknech

  • Ottobre 6, 2025
  • 0
  • 54
  • 1 Min Read
Zverev, crisi senza fine: ko anche nel terzo turno a Shanghai contro Rinderknech

(Adnkronos) –
Alexander Zverev esce di scena a sorpresa al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco, numero 3 del mondo, è stato superato in rimonta dal francese Arthur Rinderknech, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 in due ore e un quarto di gioco. Pochi giorni fa, il tedesco aveva fatto discutere per un'affermazione sulla velocità del gioco nei vari tornei: "Odio quando la velocità del campo è la stessa ovunque. So che i direttori dei tornei si stanno muovendo in questa direzione, perché vogliono che Sinner e Alcaraz vincano sempre" aveva detto con tono polemico. Per poi aggiungere: "Abbiamo sempre avuto superfici diverse. Non si poteva giocare lo stesso tennis allo stesso modo su erba, cemento e terra battuta. Oggi si può giocare quasi allo stesso modo su ogni campo". Un attacco, nemmeno troppo velato, ai primi due giocatori del ranking Atp. Prima della sconfitta contro il numero 54 della classifica mondiale.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025