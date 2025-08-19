Zinzi (Lega), imbarazzante il centrosinistra in Campania - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Sorrento, di nuovo in carcere “Lello il sensitivo”
Netanyahu attacca Macron: “Riconoscimento Palestina alimenta fuoco antisemita”
Pierro (Lega), presidente Porto Napoli-Salerno non incompatibile
Maltempo nell’ennese, due auto nel torrente Crisa: si cerca un disperso
Attualità Campania

Zinzi (Lega), imbarazzante il centrosinistra in Campania

  • Agosto 19, 2025
  • 0
  • 98
  • 2 Min Read
Zinzi (Lega), imbarazzante il centrosinistra in Campania

Lo scenario che si sta delineando nel centrosinistra in Campania è imbarazzante. Il campo largo è morto prima ancora di nascere. E se anche gli assessori di De Luca sono pronti a voltare le spalle a questi anni di malgoverno, vuol dire che nella proposta che sta costruendo il centrodestra c’è l’alternativa credibile che vogliono i cittadini campani”. Lo dichiara in una nota il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi. “Sia ben chiara una cosa – aggiunge -: da Cristiani conosciamo il perdono, ma non siamo disposti ad addossarci le responsabilità del passato, a partire dagli errori che sono stati fatti in sanità, nei trasporti o in settori chiave come quello dell’agricoltura, in cui, ad esempio, i piani regionali di eradicazione della brucellosi hanno messo in ginocchio l’intero comparto Bufalino”. “I nostri agricoltori e le loro famiglie hanno pagato sulla propria pelle le scelte sbagliate adottate in ambito regionale e mai come ora serve un cambio di passo netto, deciso e coraggioso. Vogliamo chiudere con il passato – prosegue Zinzi -, lasciare alle spalle le politiche fallimentari del Pd e del centrosinistra e ripartire da un programma serio di visione per un futuro stabile e florido. Lavorare per garantire discontinuità rispetto agli ultimi dieci anni di amministrazione è il primo passo da compiere per rilanciare la Campania. La nostra terra non può più aspettare”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Attualità Cronaca

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013