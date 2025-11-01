Wta Finals, esordio vincente per Errani e Paolini in doppio - Le Cronache
Wta Finals, esordio vincente per Errani e Paolini in doppio

  • Novembre 1, 2025
Wta Finals, esordio vincente per Errani e Paolini in doppio

(Adnkronos) – Esordio vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini al torneo di doppio delle Wta Finals di Riad. Le azzurre superano la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dell’olandese Demi Schuurs, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 18 minuti.  
