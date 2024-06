Walter Giordano ora cerca la riconferma con Cocca

di Mario Rinaldi

Consigliere comunale uscente e capolista di “Prima Sarno”, la lista a sostegno del candidato sindaco Giovanni Cocca. Walter Giordano si presenterà alla prossima tornata elettorale con l’esperienza istituzionale acquisita nei precedenti cinque anni di governo e la ferma volontà di volersi riaffermare. Consigliere Giordano venite da anni di amministrazione di sinistra. Una sua valutazione in merito. “Negli ultimi anni, sotto il governo di centrosinistra, la sicurezza è stata gravemente trascurata, portando a una crescente preoccupazione tra i cittadini. La situazione attuale è insostenibile e richiede un intervento deciso e tempestivo. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a numerosi episodi di violenza e criminalità che hanno sconvolto le nostre comunità. Le risse e gli atti di violenza in pieno centro storico sono diventati un fatto comune, mettendo a rischio la serenità e la vita quotidiana dei nostri concittadini. È evidente che le politiche di sicurezza adottate finora non siano state efficaci. Il pronto intervento delle forze di polizia, che ringraziamo per il loro impegno, non può essere l’unica soluzione a un problema che necessita di strategie a lungo termine”. Lei, come esponente del centrodestra e capolista della lista “Prima Sarno” a sostegno di Giovanni Cocca cosa propone? “Come rappresentanti del centrodestra, abbiamo presentato numerose interrogazioni al sindaco e all’amministrazione comunale, chiedendo misure concrete per migliorare la sicurezza. Abbiamo proposto l’istituzione di un censimento, gestito dai Servizi sociali, per monitorare la presenza degli occupanti degli immobili, la composizione dei nuclei familiari e la regolarità della permanenza degli extracomunitari. Questo strumento sarebbe stato essenziale non solo per combattere l’immigrazione clandestina, ma anche per prevenire lo sfruttamento e garantire un controllo più efficace del territorio. Purtroppo, le nostre richieste sono state ignorate o minimizzate, senza alcuna risposta concreta. È inaccettabile che un’amministrazione continui a chiudere gli occhi davanti a una situazione così critica. Gli episodi di violenza che hanno coinvolto la nostra città sono il sintomo di una gestione della sicurezza fallimentare”. Per lei, dunque, la sicurezza è al centro del programma elettorale che presenterete alle prossime elezioni. “Chiedere maggiore sicurezza non è sinonimo di intolleranza o razzismo, ma di buon senso e responsabilità. Significa voler garantire ai nostri concittadini la possibilità di vivere in un ambiente sicuro e protetto. La sicurezza è un diritto fondamentale di ogni cittadino e deve essere una priorità per chi governa. Il centrodestra è impegnato a ripristinare la sicurezza nelle nostre città attraverso politiche efficaci e trasparenti. Proponiamo un rafforzamento delle forze dell’ordine, una maggiore collaborazione con i cittadini e l’adozione di tecnologie avanzate per il controllo del territorio, come un sistema di videosorveglianza capillare che coinvolga anche le frazioni e le periferie. Solo così potremo prevenire la criminalità e garantire un futuro sereno ai nostri figli”. Quali sono gli altri punti programmatici del vostro impegno elettorale? “Il nostro impegno non si ferma qui. Come rappresentante politico, mi stanno a cuore anche altri temi cruciali per il nostro benessere collettivo. L’ambiente e la salute sono priorità che non possono essere trascurate: promuoveremo politiche sostenibili e progetti di tutela ambientale. L’abbattimento delle barriere architettoniche sarà un punto fermo del nostro programma, per garantire a tutti pari opportunità di accesso e partecipazione. Valorizzeremo il nostro territorio, puntando su attività produttive che rispettino la nostra identità e le nostre tradizioni. L’istruzione e le politiche educative saranno al centro della nostra azione: investiremo nelle scuole, promuoveremo l’educazione civica e sosterremo i giovani nella loro formazione, affinché possano diventare cittadini consapevoli e responsabili”. Il suo appello al voto agli elettori di Sarno. “È il momento di agire con determinazione. Invitiamo tutti voi a unirvi a noi in questa battaglia per una città più sicura e vivibile. Prima Sarno, insieme a Giovanni Cocca e agli altri partiti e movimenti della coalizione possono scrivere una nuova pagina politica per la nostra città e costruire un futuro migliore per tutti i Sarnesi”. Parola che, dunque, passa agli elettori che decideranno se scegliere “Prima Sarno” e il capolista consigliere uscente di centrodestra Walter Giordano.