Paccheri primavera con Olive. La video ricetta

Con questi paccheri si ha la primavera in piatto.

Carciofi,fave e guanciale uniti ad una buona pasta fanno un piatto perfetto per ogni occasione.

Per 4 persone

INGREDIENTI

500 gr.di paccheri

3 cuori di carciofo

Succo di limone

100 g di guanciale

100 gr.di Pecorino Romano

200 gr.di fave sgusciate

1 spicchio d’aglio o 1 aglio fresco

100 gr.di olive

Sale

Pepe

Olio evo

PREPARAZIONE

Tagliare a metà i cuori di carciofo ed eliminare la barbetta e le spi ne interne.

Poi affettarli finemente e metterli in acqua acidulata con succo di limone.

Fare lessare le fave per qualche minuto per togliere la pellicina.

Tagliare il guanciale a listarelle, eliminando la parte della cotenna. Trasferirlo in una padella capiente ben calda e farlo rosolare per qualche minuto fino a renderlo croccante.

Togliere il guanciale, tenerlo da parte e, nella stessa padella, inserire un po’ d’olio e uno spicchio d’aglio.

Aggiungere i carciofi scolati, farli saltare per qualche minuto e incorporare il guanciale ,le fave e le olive.

Nel frattempo cuocere i paccheri n abbondante acqua salata.

Scolarli al dente e versarli nella padella.

Far insaporire, regolare di sale e pepe e mantecare con il Pecorino Romano grattugiato.