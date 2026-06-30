Vito Guariglia eletto Presidente Regionale Campania di A.N.A.S. Nazionale Sanità

Vito Guariglia è stato eletto Presidente Regionale per la Campania di A.N.A.S. Nazionale Sanità. Una nomina importante che segna l’avvio di una nuova fase di rappresentanza per le associazioni impegnate quotidianamente nei servizi sanitari, sociali e, in particolare, nell’emergenza-urgenza 118.

Guariglia, da anni attivo nel mondo del volontariato e dell’associazionismo sanitario, ha espresso gratitudine nei confronti delle associazioni affiliate che hanno scelto di affidargli questo incarico, sottolineando il valore del lavoro svolto ogni giorno dai volontari sul territorio campano.

Tra le priorità indicate dal nuovo Presidente Regionale vi è la necessità di avviare subito un confronto istituzionale con la Regione Campania sul tema del 118. L’obiettivo è quello di istituire un tavolo tecnico dedicato, capace di coinvolgere le realtà associative che operano nel settore e di affrontare in modo concreto le esigenze del sistema di emergenza territoriale.

«Sono profondamente grato alle associazioni affiliate per la fiducia che hanno voluto accordarmi — ha dichiarato Vito Guariglia —. Questo incarico rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità nei confronti delle associazioni e degli oltre 10.000 volontari affiliati che avrò il compito di rappresentare».

Guariglia ha poi evidenziato l’importanza del ruolo svolto dal volontariato sanitario nel garantire servizi essenziali ai cittadini: «Le associazioni che operano nel 118 rappresentano un presidio fondamentale per il territorio. Ogni giorno migliaia di volontari mettono a disposizione tempo, competenze e sacrificio personale per assicurare assistenza, soccorso e vicinanza alla popolazione».

Il nuovo Presidente Regionale Campania di A.N.A.S. Nazionale Sanità ha annunciato l’intenzione di lavorare sin da subito per costruire un dialogo stabile con le istituzioni regionali.

«Chiederemo l’istituzione immediata di un tavolo tecnico con la Regione Campania dedicato al 118 — ha aggiunto Guariglia —. È necessario aprire un confronto serio, concreto e permanente con tutte le parti interessate, affinché le associazioni che svolgono servizio di emergenza-urgenza possano essere ascoltate e coinvolte nelle scelte che riguardano il futuro del sistema».

Al centro dell’azione del nuovo coordinamento regionale ci saranno rappresentanza, tutela delle associazioni affiliate, valorizzazione dei volontari e collaborazione istituzionale.

«Lavoreremo sodo, con impegno e senso di responsabilità — ha concluso Guariglia —. Il nostro obiettivo è dare voce alle associazioni, tutelare il lavoro dei volontari e contribuire al miglioramento del servizio 118 in Campania, nell’interesse dei cittadini e del territorio».

L’elezione di Vito Guariglia rappresenta dunque un passaggio significativo per A.N.A.S. Nazionale Sanità in Campania, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del volontariato organizzato e promuovere un confronto costruttivo con le istituzioni sul futuro dell’emergenza sanitaria regionale.