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Elodie sceglie il Cilento per le sue vacanze estive

  • Giugno 30, 2026
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Elodie sceglie il Cilento per le sue vacanze estive

Elodie sceglie il Cilento per le sue vacanze. La cantante romana, reduce da una stagione ricca di concerti e dai grandi successi ottenuti con la sua musica, ha trascorso alcuni giorni alla scoperta delle bellezze del territorio cilentano, facendo tappa in alcune delle sue località più suggestive. Tra le mete visitate anche il Castello di Rocca Cilento, nell’omonima frazione del comune di Lustra, uno dei luoghi simbolo dell’entroterra. Qui l’artista si è concessa con grande disponibilità ai numerosi fan presenti, fermandosi per foto, autografi, strette di mano e qualche battuta, confermando ancora una volta il forte legame con il suo pubblico. Nello scatto, Elodie posa sorridente accanto alla giovane campionessa di danza Silvana Borrelli, protagonista di un incontro che ha regalato emozioni e soddisfazione alla giovane atleta. Il tour cilentano della cantante è poi proseguito a Santa Marina, dove è stata avvistata nelle ore successive, continuando così il suo soggiorno alla scoperta delle eccellenze paesaggistiche e delle atmosfere autentiche del Cilento, meta sempre più apprezzata anche da artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. In foto, l’artista posa con la giovane campionessa di danza Silvana Borrelli.

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