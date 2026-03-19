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“Visit Salerno & Cilento”, oggi doppio appuntamento

  • Marzo 19, 2026
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“Visit Salerno & Cilento”, oggi doppio appuntamento

Terza e ultima giornata di incontri organizzati dalla Camera di Commercio di Salerno per dare forma al progetto “Visit Salerno & Cilento – Essenza Mediterranea”, attraverso la creazione del Network degli operatori, un’aggregazione volontaria e gratuita aperta a tutte le imprese della filiera turistica. L’obiettivo è costruire prodotti turistici strutturati che confluiranno nel primo Catalogo dei Prodotti Turistici della Destinazione, base delle future campagne di promozione internazionale e digitale. Doppio appuntamento -alle 10.30 a Pioppi (Pollica) e alle 15.30 a Padula nella Certosa di San Lorenzo – rivolto alle imprese che vorranno aderire al network che contribuirà a fare del territorio una destinazione turistica più integrata e competitiva. Entra nel vivo, dunque, la fase operativa del Piano Strategico sul Turismo promosso dalla Camera di Commercio di Salerno, presieduta da Andrea Prete, con l’obiettivo di trasformare le potenzialità del territorio in economia reale e sostenibile per le imprese.

Il progetto, realizzato con il supporto tecnico di ISNART e FTOURISM guidata dal destination manager Josep Ejarque, punta a superare la frammentazione dell’offerta attraverso una governance unitaria, l’integrazione dei prodotti turistici e il rafforzamento delle infrastrutture, con l’Aeroporto di Salerno nel ruolo di principale volano di crescita. Per garantire l’attuazione concreta del Piano è stata istituita una Unità Operativa dedicata all’interno della Camera di Commercio, incaricata di coordinare gli incontri con Comuni e stakeholder e di gestire il nuovo portale web del progetto, favorendo il dialogo tra gli operatori e monitorando i risultati. Durante l’incontro odierno saranno illustrati il modello operativo del network, i benefici per le imprese e le modalità di adesione. Bilancio certamente positivo per questa prima tornata di confronto con gli operatori, convinti che fare rete possa essere la strategia vincente per un comparto turistico moderno e competitivo.

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