Vietri sul Mare, si chiude la XXII edizione di “Un Libro Sotto le Stelle”

Si è conclusa nella suggestiva cornice dell’ormeggio Travelmar alla Marina di Vietri sul Mare la XXII edizione di “Un Libro Sotto le Stelle”, rassegna nazionale libraria edita e organizzata dall’Associazione Meridiani – APSSD, in collaborazione con il Circolo Velico Stabia e Travelmar. Per la prima volta Vietri sul Mare ha ospitato gli appuntamenti conclusivi della manifestazione, registrando una straordinaria partecipazione di pubblico e confermando il valore della cultura come strumento di incontro, confronto e valorizzazione del territorio. Protagonista della serata conclusiva è stato Oney Tapia, atleta paralimpico e autore di La luce oltre la siepe, che ha condiviso con il pubblico la propria esperienza personale e sportiva, trasformandola in una testimonianza di resilienza, determinazione e capacità di andare oltre gli ostacoli. Il libro rappresenta un invito a guardare oltre i limiti, reali o percepiti, e a cercare una nuova prospettiva anche nei momenti più difficili. La storia di Tapia ha così offerto numerosi spunti di riflessione sui temi dell’inclusione, dell’accessibilità, dello sport e della capacità di trasformare le difficoltà in nuove opportunità. La serata, condotta da Sonia Di Domenico e Silvio Martino, è stata caratterizzata da un articolato confronto sui temi dell’impegno sociale e della solidarietà. Particolarmente significativo l’intervento di Ciro Corona, attivista e operatore sociale cresciuto a Scampia e presidente della Cooperativa Sociale (R)esistenza, che ha raccontato il lavoro svolto sul territorio per il recupero dei giovani a rischio, il reinserimento lavorativo degli ex detenuti e la trasformazione dei beni confiscati alla criminalità in strumenti di economia legale, dignità e riscatto. A seguire, Amleto De Vito, consigliere della Municipalità 8 di Napoli e membro del Comitato esecutivo ANCI Giovani Campania, ha presentato “Il Cuore di Adele”, progetto nato nel ricordo della madre e dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi, trasformando un gesto d’amore in un messaggio di speranza e solidarietà. Il tema dell’inclusione è stato quindi approfondito con Carmine Mellone, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Campania, e Dino Angelaccio, esperto di accessibilità del Ministro per le Disabilità, che ha portato il proprio contributo sul tema dell’abbattimento delle barriere e della costruzione di una società realmente accessibile. Alla serata ha partecipato anche Vincenzo Siano, Presidente nazionale ONMIC, realtà da sempre impegnata sui temi dell’inclusione e del sociale. Presente inoltre il Consigliere regionale della Campania Franco Picarone. Il riconoscimento a Oney Tapia e il legame con Vietri Uno dei momenti più significativi della serata è stata la consegna a Oney Tapia della targa in ceramica vietrese realizzata dal maestro Antonio Solimene, opera scelta per contraddistinguere la XXII edizione della rassegna. La ceramica ha rappresentato un vero e proprio filo conduttore degli appuntamenti vietresi: tutti gli autori protagonisti della rassegna sono stati infatti omaggiati con un’opera del maestro Antonio Solimene, erede della grande tradizione ceramica vietrese. Un gesto che ha voluto creare un legame simbolico tra gli autori, i loro libri e il territorio che per la prima volta ha accolto “Un Libro Sotto le Stelle”, mettendo la cultura letteraria in dialogo con una delle espressioni artistiche più identitarie di Vietri sul Mare. Il saluto delle istituzioni Ad accompagnare la manifestazione, che ha registrato il tutto esaurito nei tre appuntamenti ospitati a Vietri, sono stati il Sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone e l’Assessore alla Cultura Daniele Benincasa, che hanno espresso il proprio apprezzamento per la scelta della città come sede della rassegna e per il valore culturale degli incontri. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Travelmar, nella persona di Marcello Gambardella, per aver contribuito a rendere possibile l’accoglienza della manifestazione nella suggestiva cornice della Marina di Vietri. Cultura e responsabilità sociale Nel corso della serata è stato inoltre ricordato l’impegno dell’Associazione Meridiani nella campagna “Sii Saggio, Guida Sicuro”, promossa dalla Regione Campania, attuata da ANCI Campania e realizzata con la collaborazione dell’associazione, a testimonianza di una rassegna che affianca alla promozione della lettura anche un costante impegno sui temi della sicurezza e della responsabilità sociale. La serata ha riservato infine un momento alla sezione “Memory”, dedicata agli scrittori e giornalisti che hanno contribuito alla storia della manifestazione. Il prossimo 16 settembre, presso la Sala “Caduti di Nassiriya” del Consiglio Regionale della Campania, sarà ricordata la figura di Vittorio Dell’Uva, storico inviato di guerra de Il Mattino. La XXII edizione di “Un Libro Sotto le Stelle” si è conclusa con il tradizionale vin d’honneur, momento di convivialità e networking tra autori, istituzioni, giornalisti, partner e pubblico, con la degustazione della mozzarella del Caseificio La Perla del Mediterraneo, partner storico della rassegna. Una serata che ha lasciato al pubblico un messaggio forte: la cultura può abbattere barriere, lo sport può diventare strumento di inclusione e una storia personale può trasformarsi in una fonte di ispirazione per una comunità intera. “Un Libro Sotto le Stelle” dà appuntamento al 2027 per la XXIII edizione.