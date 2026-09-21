Scuola, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Docente digitale è sempre più centrale”

“La trasformazione digitale della scuola italiana non è più un progetto futuro: è una realtà che sta cambiando il modo di insegnare, apprendere e collaborare. Grazie a investimenti mirati, nuove piattaforme e strumenti innovativi, gli istituti stanno diventando ambienti più moderni, inclusivi e connessi. Lo dimostrano strumenti che migliorano la didattica e rendono l’apprendimento più coinvolgente: lavagne interattive multimediali e schermi touch, tablet e notebook per attività individuali e di gruppo, piattaforme digitali per compiti, lezioni, videoconferenze e gestione dei contenuti, laboratori STEM con robot educativi, stampanti 3D e sensori; e software di realtà aumentata e virtuale, che permettono esperienze immersive. Chiaramente la digitalizzazione richiede insegnanti preparati e in tal senso le scuole stanno tentando di investire in corsi di aggiornamento su metodologie digitali, laboratori pratici per imparare a usare strumenti tecnologici, e comunity online dove i docenti condividono materiali e buone pratiche. Nella consapevolezza maturata che la figura del docente digitale è sempre più centrale: non solo trasmette contenuti, ma guida gli studenti nell’uso consapevole della tecnologia. È chiaro che, nonostante i progressi, restano alcune criticità: differenze territoriali nell’accesso alle tecnologie; infrastrutture non sempre adeguate; necessità di formazione continua; e rischio di dipendenza digitale o uso improprio degli strumenti. Affrontare questi aspetti critici, per Accademia Iniziativa Comune, sarà essenziale per garantire una scuola digitale realmente solida e sostenibile. Essa peraltro rappresenta una delle trasformazioni più importanti del sistema educativo italiano. Non è solo tecnologia: è un nuovo modo di apprendere, collaborare e crescere. Se sostenuta con investimenti, formazione e visione, potrà diventare il motore di una società più innovativa, inclusiva e competitiva”.

Cosi, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.