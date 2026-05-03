“Versus” viaggio verso un teatro composito

Il sipario del Teatro delle Arti di Salerno si prepara a sollevarsi su una nuova ed entusiasmante sfida culturale “Versus”, rassegna giunto con entusiasmo al suo secondo anno di vita, consolidando un progetto nato dall’unione e dalla fusione di due grandi eccellenze del territorio: GV Eventi, che cura magistralmente l’aspetto legato alla comicità, e la Compagnia dell’Arte, dedicata alla trasposizione teatrale di titoli celebri tratti dal grande cinema. Questa sinergia vincente permette al Teatro delle Arti di Salerno di offrire una stagione 2026/2027 ricca e variegata, che si articola in cinque appuntamenti imperdibili pensati per mescolare sapientemente il fascino della celluloide con la travolgente energia della risata. Si inizierà il 28 novembre 2026 alle ore 21.00 con Gigi & Ross, che festeggeranno i loro primi venticinque anni di carriera insieme portando in scena l’esplosivo show “Bombask!”. Il nuovo anno si aprirà invece sotto il segno del mistero e della regia di Antonello Ronga, che il 17 gennaio 2027 alle 19.30 presenterà l’adattamento noir di “8 donne e un mistero”, seguito esattamente un mese dopo, nel giorno di San Valentino, dall’omaggio onirico “8 ½ Fellini”, una produzione della Compagnia dell’Arte che trasforma il sogno cinematografico in una realtà tangibile sul palco. La primavera vedrà poi il ritorno della grande commedia d’autore con Ciro Ceruti, atteso il 13 marzo con lo spettacolo “Non tutti i mali vengono per nuocere”, per poi arrivare al gran finale del 24 aprile 2027, quando il duo degli Arteteca chiuderà la stagione con l’attesissima “Operazione Cicogna”. Per chi non vuole perdere l’occasione di assicurarsi un posto in prima fila per questo incredibile viaggio, è fondamentale prestare attenzione ai tempi della campagna abbonamenti, poiché il diritto di prelazione per i vecchi abbonati scade improrogabilmente il prossimo 10 maggio. Fino a quella data il costo per l’intera stagione di cinque spettacoli è bloccato a 80 euro, ma superato questo termine il prezzo salirà a 100 euro e, cosa ancora più importante, si perderanno sia il proprio posto riservato che tutte le agevolazioni previste per i fedelissimi. Anche le modalità per garantirti l’abbonamento sono pensate per essere semplici: basterà versare un acconto del 50% in contanti al momento della prenotazione, mentre il saldo potrà essere gestito comodamente con carta di credito o bancomat, senza dimenticare che il Teatro delle Arti accetta anche l’utilizzo della Carta Docente per tutti gli insegnanti che vorranno aderire.