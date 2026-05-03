Il suono del flauto inaugura la primavera sorrentina

A Villa Fondi di Sangro, la rassegna “Domeniche ArcheoAperiMusica al Museo di Villa Fondi”, apre le porte ai matinée in musica con la Società dei Concerti e il suo cartellone allestito da Paolo Scibilia. Concerto inaugurale affidato a Stefano Maffizzoni e alla pianista Gloria Cianchetta

La Società dei Concerti riapproda a Piano di Sorrento, nel magnifico scenario di Villa Fondi di Sangro, con la VI edizione 2026 della rassegna “

”. La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento (nella persona del Sindaco Salvatore Cappiello, del vice – sindaco ed Assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo, Giovanni Iaccarino, del responsabile del I Settore, Giacomo Giuliano), in sinergia con S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento, per la direzione artistica di Paolo Scibilia ed in collaborazione con MusAPS Museo Archeologico della Penisola Sorrentina “Georges Vallet”, nella persona del direttore, Giovanni Di Brino. L’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli (come progetto incluso nel cartellone degli eventi metropolitani), MIC Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Regionale Musei Campania) e Regione Campania. Il Museo spalanca le porte alla musica, custode di testimonianze di storia ed arte locale, per fondersi sempre più con la città e col resto del mondo. Si trasforma, da statico “contenitore”, a centro pulsante ed aggregante di cultura in ogni sua forma e manifestazione, per far conoscere ad un numero sempre più esteso di persone sia la sua collezione archeologica e la città di Piano di Sorrento, sia per promuovere i valori universali della cultura e dell’arte. Naturale quindi l’accostamento tra i tesori d’arte del Museo “George Vallet” e la musica che rappresenta l’Arte nella sua forma più elevata; il tutto nella cornice del Golfo di Sorrento, vera opera d’arte della Natura. L’iniziativa si svolge nelle quattro Domeniche di maggio e la prima di giugno. Ogni appuntamento si articola in tre momenti la visita guidata del Museo, intorno alle 10.30, curata da Lucio Esposito – Presidente della UNITRE Piano di Sorrento, a seguire il concerto, previsto per le 11.30 e in conclusione l’ aperitivo e degustazione, di saluto, sulla magnifica terrazza belvedere. L’ingresso ai concerti è gratuito, fino ad esaurimento posti a sedere. La kermesse degli interpreti annovera ensemble e solisti significativi del panorama concertistico nazionale ed internazionale. Si inizierà stamane, con Stefano Maffizzoni al flauto in duo Gloria Cianchetta al pianoforte, il 10 maggio, Sang Eun Kim soprano e Luigi Giachino al pianoforte ancora il 17 maggio, Oleksandr Pushkarenko al violino e Francesco Uccheddu in veste di voce recitante, il 24 maggio, Josè Manuel Cuenca al pianoforte insieme al cantante Nazareth Romero e alla ballerina Rosa Gonzàlez, 31 maggio, chiusura con il duo composto da Jessica Ricci soprano e dalla pianista Emilia Di Pasquale. Per i diversi generi musicali, i programmi dei concerti sono contraddistinti da diversi titoli e generi, “Sogno d’Amore”: musica da Film”, “Fantasia”: Le più belle songs del cinema di Walt Disney, “Capricci”: Musica e dialoghi di Niccolò Paganini, “Pasion Andaluza”: Musica e Danza Flamenca, “Donne In Canto”: Opera, Romanze e Canzoni. Spiega il M.stro Paolo Scibilia, presidente della Società dei Concerti di Sorrento, nonché ideatore e direttore artistico della rassegna, “…Anche se con temi diversi, tali appuntamenti – ha dichiarato Paolo Scibilia, presidente della Società dei Concerti di Sorrento, nonché ideatore e direttore artistico della rassegna – costituiranno il veicolo ideale per far conoscere le opere d’arte contenute nel Museo ed i capolavori della musica classica, in sinergia tra loro, per una cultura quanto mai a “360 gradi”, a servizio dell’uomo e del cittadino”. “…cultura e ospitalità sono – ha continuato l’ Assessore Giovanni Iaccarino – di casa a Piano di Sorrento…per questo abbiamo ritenuto di sostenere l’iniziativa a favore e godimento dei cittadini e degli ospiti di Piano di Sorrento”.