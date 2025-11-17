Valiante (Casa Riformista): far crescere i giovani - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Asl, panchina azzurra per Alessandro Farina. Il video
Valiante (Casa Riformista): far crescere i giovani
Banco alimentare, un successo
Amalfi Coast Sambuco , il derby con il Mama finisce in parità
Ultimora Campania

Valiante (Casa Riformista): far crescere i giovani

  • Novembre 17, 2025
  • 0
  • 114
  • 3 Min Read
Valiante (Casa Riformista): far crescere i giovani

L’impegno di Gianfranco Valiante, candidato per la lista Campania Riformista alle prossime elezioni regionali, è chiaro: è necessario lavorare a nuovo patto per il futuro della Campania.

Candidato Valiante, da dove nasce questa proposta?
Nasce dalla consapevolezza che i nostri giovani oggi vivono una condizione di grande difficoltà. Troppo spesso sono scoraggiati da un sistema che li ostacola invece di sostenerli. I costi elevati della formazione, la precarietà del lavoro, la burocrazia e la mancanza di incentivi reali stanno spingendo molti di loro ad andare via. È arrivato il momento di cambiare pagina e restituire fiducia e prospettive concrete alle nuove generazioni.

Lei propone di ridurre le imposte e introdurre un detassamento mirato. Può spiegare in che modo questo aiuterebbe i giovani?
Ridurre la pressione fiscale non è una promessa generica, ma una scelta strategica. Significa premiare chi investe nei giovani, chi li assume, li forma, o crea opportunità di crescita per loro. Le imprese, le startup, le cooperative e le associazioni che scommettono sulle nuove generazioni devono poter contare su una fiscalità agevolata e su fondi regionali stabili, non su misure occasionali.

Quindi la leva fiscale come motore di sviluppo?
Esattamente. Una politica fiscale intelligente può liberare energie e risorse. Se un’impresa sa che assumere un under 35 comporta vantaggi concreti, sarà più incline a farlo. Allo stesso modo, una startup o un’associazione culturale che lavora con i giovani deve sentire che la Regione crede in lei e la accompagna con strumenti concreti.

 Lei parla di una “concertazione stabile” tra Regione, Università e mondo produttivo. In cosa consiste questa idea?
Dobbiamo creare un sistema coeso in cui formazione, ricerca e lavoro dialoghino in modo continuo. Penso a poli territoriali dell’innovazione giovanile, luoghi dove impresa, ricerca e cultura si incontrano quotidianamente per far nascere nuove idee e progetti. Solo così possiamo trasformare il talento dei giovani in sviluppo reale per la Campania.

Come risponde a chi sostiene che la fuga dei giovani sia un fenomeno inevitabile?
Non credo affatto che sia inevitabile. È il risultato dell’inerzia delle istituzioni e della mancanza di fiducia nel futuro. I giovani non vogliono andarsene, vogliono semplicemente avere la possibilità di costruire la propria vita qui. Sta alla politica creare le condizioni perché questo accada, offrendo strumenti, libertà e un contesto fertile per le loro ambizioni.

 In poche parole, qual è la Campania che immagina?
Una regione che non si limita a parlare di giovani, ma investe davvero in loro. Una Campania che crede nelle competenze, nell’innovazione, nella formazione e nella partecipazione. Una terra dove i ragazzi possano restare, creare e innovare.

 

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013