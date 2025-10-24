Vaccini, igienista Gabutti: "Aumentare coperture aiuta contrasto a resistenza batterica" - Le Cronache
Vaccini, igienista Gabutti: “Aumentare coperture aiuta contrasto a resistenza batterica”

  Ottobre 24, 2025
(Adnkronos) – La resistenza antimicrobica (Amr) rappresenta una delle sfide globali più urgenti per la salute pubblica, e per affrontarla serve un impegno congiunto tra igienisti, infettivologi e operatori sanitari. "Contrastare l'antimicrobico-resistenza significa lavorare insieme, in modo multidisciplinare, unendo le competenze di sanità pubblica con quelle cliniche e infettivologiche. I vaccini sono parte integrante di questa strategia, perché riducono la circolazione dei patogeni e quindi la necessità di ricorrere agli antibiotici". Così Giovanni Gabutti, del gruppo di lavoro Vaccini e politiche vaccinali della Società italiana di igiene, intervenendo al Congresso Siti in corso a Bologna. Tale prospettiva – sottolinea – è perfettamente in linea con il Pnpv, Piano nazionale di prevenzione vaccinale, e il Piano nazionale di contrasto all'Amr (Pn-Car): "Investire nelle vaccinazioni significa prevenire infezioni, ridurre l'uso improprio di antibiotici e salvaguardare la loro efficacia per il futuro".  Il ruolo dei vaccini nel contrasto alla resistenza antimicrobica è ancora poco considerato sul territorio, ma è fortemente raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità e dalla stessa Siti. "I vaccini – chiarisce l'esperto – non solo prevengono l'insorgenza di malattie infettive, ma riducono la circolazione dei microrganismi e quindi l'uso, spesso inappropriato, degli antibiotici". Il vaccino antipneumococcico riduce i casi di infezione batterica e, di conseguenza, le prescrizioni antibiotiche. L'antinfluenzale, pur essendo virale, previene infezioni respiratorie secondarie per le quali si tende a usare antibiotici in modo non corretto. "Ogni vaccinazione efficace – conclude Gabutti – rappresenta un passo avanti nella lotta all'antibiotico-resistenza e un guadagno di salute per l'intera collettività".   
