Usa, si schianta bus turistico a New York: molte vittime - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Caso Epstein, Dipartimento Giustizia Usa pubblica colloquio con Maxwell: “Trump gentiluomo, mai in contesto inappropriato”
Usa, si schianta bus turistico a New York: molte vittime
Non solo Leoncavallo, nel mirino altri 128: attenzione Viminale su CasaPound e Spin Time
Ufficiale: Sepe lascia la Salernitana
Ultim'ora Nazionale

Usa, si schianta bus turistico a New York: molte vittime

  • Agosto 22, 2025
  • 0
  • 92
  • 1 Min Read
Usa, si schianta bus turistico a New York: molte vittime

(Adnkronos) – Un autobus turistico che stava tornando a New York City dalle Cascate del Niagara si è schiantato sulla I-90 vicino a Pembroke, a circa 25 miglia a est di Buffalo. Secondo la polizia ci sarebbero morti e feriti, tra cui bambini. Non è ancora chiara la causa dell'incidente. L'autobus si è ribaltato dopo aver perso il controllo per "ragioni sconosciute", ferendo diverse persone, ha dichiarato il portavoce della polizia dello Stato di New York, James O'Callaghan, in una conferenza stampa, come riporta Cnn. A bordo dell'autobus c'erano oltre 50 persone. O'Callaghan ha detto che diverse persone sono rimaste intrappolate e altre sono state sbalzate fuori dall'autobus. Le autorità stanno intervenendo sul luogo dell'incidente e "molti" salvataggi sono ancora in corso, ha aggiunto. "Sono stata informata del tragico incidente del pullman turistico. Il mio team si sta coordinando strettamente con la polizia di New York e le autorità locali che stanno lavorando per salvare e fornire assistenza a tutti i soggetti coinvolti", ha scritto su X la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025