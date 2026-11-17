Alberto Cuomo

Nelle settimane scorse ha fatto scandalo l’archiviazione da parte della Procura di Salerno, di un altro esposto, dopo quello riguardante la foce dell’Irno, in ragione dell’attività ausiliaria (?) dell’architetto Maddalena Cantisani presso la Polizia Giudiziaria per l’indagine sul permesso di costruire dato, dalla stessa Cantisani, dirigente delle “Trasformazioni urbanistiche” del Comune di Salerno, al progetto dell’edificio in fase di esecuzione nell’area dell’ex istituto “Sacro Cuore” di fronte alla scuola Mari. E’ indubbio che appare stravagante sia stata scelta in “ausilio” agli investigatori un tecnico il cui operato è soggetto alle indagini, quasi vi sia una maggiore disposizione verso le istituzioni che non verso i cittadini cui viene impedito un eventuale dibattimento. La vicenda è inoltre la spia della sostanziale noncuranza verso le questioni urbane salernitane affidate a una disciplina sempre più oscura. L’urbanistica, secondo lo stesso termine, è l’arte di allestire l’urbano e se la città era intesa quale “grande casa” questa non poteva che essere affidata alla techne dell’architetto cui competeva la “composizione” dei tipi edilizi attraverso i quali determinarne la forma secondo òa triade vitruviana della solidità, funzionalità e “bellezza”. L’urbanistica quale disciplina autonoma non era neppure presente nelle facoltà di Architettura e solo alla fine degli anni Sessanta, con città non fumzionali, ingigantite dagli alloggi resisi necessari dopo la guerra, si ritenne opportuno, con il DM 1444 del 1968, determinare norme che imponessero un rapporto tra residenze, servizi e aree verdi. Fu la nascita dell’Urbanistica, ovvero di una materia che affidava a specialisti il progetto non più allestito secondo regole architettoniche quanto attraverso proporzioni numeriche circa il rapporto tra l’estensione dei suoli e le volumetrie delle singole funzioni. Appena tre anni dopo, nel 1971, con l’istituzione delle Regioni, ebbe però inizio il suo declinare. Date infatti agli enti regionali competenze in campo urbanistico, questi cominciarono, attraverso leggi proprie, ad alterare il quadro normativo nazionale minando il suo dettato sui modi di agire in campo territoriale. E furono le Regioni a introdurre interpretazioni che di fatto contraddicevano la norma nazionale. Un esempio per tutti è nella cosiddetta monetizzazione degli standard, attuata dagli enti regionali dal 1978 con leggi che prevedono, in luogo della realizzazione dei servizi imposti dalla norma nazionale, sia possibile, in via eccezionale, pagare il loro valore al Comune onde fare utilizzare le somme percepite per realizzarli altrove. Singolarmente, in relazione a tale norma i tribunali amministrativi continuano ad approvare, nei contenziosi, l’uso ormai diffuso della monetizzazione ravvedendovi, paradossalmente, dopo 50 anni l’eccezionalità. Questo esempio mostra come oggi i temi urbanistici siano affidati a regole contradditorie sì che sovente perversioni evidenti, per il senso comune, denunciate alla magistratura, vedono l’archiviazione e l’assoluzione, come è accaduto a Milano, dove i tecnici e gli amministratori che hanno approvato un grattacielo alto 82 metri con il ricorso ad una semplice SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sono stati assolti in primo grado nel riconoscimento all’intervento del carattere di “ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione” di cui a alla legislazione lombarda. Il caso della costruzione a Salerno di un edificio di maggiore volume rispetto a quello abbattuto è molto simile e fa riferimento alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 che disciplina il recupero del patrimonio edilizio e la rigenerazione urbana rendendo a tempo indeterminato e strutturali le disposizioni del vecchio Piano Casa campano, che era invece temporaneo ed eccezionale. La legge approvata dal governo regionale di De Luca, sulla scorta delle perversioni che hanno sostenuto il Piano Urbanistico di Salerno, millanta la promozione del riuso, della riqualificazione e del recupero di edifici dismessi, tessuti urbani degradati e manufatti esistenti in luogo di espansioni territoriali premiando tale “virtuosa” disponibilità a non consumare nuovo suolo con ampliamenti volumetrici tra il 20% ed il 50%. (sic). E qui siamo veramente alle comiche, dal momento la riduzione dell’uso del suolo cui darebbe impulso il legislatore campano comporta di contro la possibilità di affogare le città con più ampie volumetrie di cemento: si salva il suolo piano e si ingolfa lo spazio urbano di volumetrie maggiorate. Considerando il “combinato-disposto” tra la legge regionale di De Luca e il costruire sul costruito ai fini dell’arricchimento dei pochi che si è realizzato a Salerno e si realizzerà in Campania, con grande soddisfazione del neovecchio sindaco, si potrebbe supporre vi sia stata, lato sensu, la recondita intenzione di favorire fenomeni perversi, ovvero arricchimenti precostituiti. Quanto al caso salernitano archiviato è del tutto evidente che l’ampliamento dei volumi, con l’aumento del carico urbanistico, richieda almeno, da parte di un perito terzo, la verifica degli standard, oltre che della qualità dei dispositivi ecologici affermati dal progettista ed assentiti dall’architetto Cantisani. Ma di questo evidentemente la procura diretta dal dottor Cantone non vuole neppure discutere.