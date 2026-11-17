È Romina Malfeo la candidata a sindaco di «Avanti Giffoni», il progetto politico nato circa un anno fa con l’obiettivo di dare una nuova guida alla città alle elezioni comunali del 2027. La discesa in campo è stata ufficializzata domenica mattina durante un partecipato incontro pubblico davanti alla sede del comitato, nella centralissima via Generoso Andria. Ad aprire l’appuntamento sono stati i saluti del consigliere regionale di Avanti Psi, Andrea Volpe, e di Ugo Carpinelli, già primo cittadino di Giffoni Valle Piana e consigliere regionale. Al centro dell’intervento di Malfeo, la visione di una città più vicina ai bisogni quotidiani e capace di valorizzare le proprie risorse: «I cittadini vogliono e devono vedere una città curata, moderna, digitale, smart e a misura di famiglia – ha dichiarato –. Diventa smart quando la tecnologia si mette al servizio dell’essere umano; quando un anziano non deve fare file estenuanti per un certificato; quando un giovane di Giffoni può trovare opportunità di lavoro senza dover abbandonare la propria terra; quando un commerciante vede valorizzata la propria attività ogni giorno dell’anno». Un programma che punta con decisione sullo sviluppo locale: «Giffoni Valle Piana ha un potenziale economico e paesaggistico inespresso, un capitale d’immagine inestimabile – ha ribadito la candidata –. Tutto questo deve tradursi in lavoro, sviluppo e valorizzazione del territorio, anche sfruttando bandi europei, fondi regionali e una programmazione seria che trasformi Giffoni in un attrattore permanente di turismo, soprattutto culturale». Il profilo. Impegnata in politica fin da giovanissima, quando a quattordici anni avviò la sua militanza nella Sinistra Giovanile, Romina Malfeo vanta una lunga esperienza amministrativa: eletta per la prima volta in Consiglio comunale nel 2006, è stata riconfermata nel 2011. Nel 2020 si è candidata al Consiglio regionale della Campania nella coalizione di centrosinistra, esperienza ripetuta nel 2025 nella lista «Avanti Psi», ottenendo circa mille preferenze nella sola Giffoni Valle Piana e contribuendo in maniera determinante al risultato elettorale di Andrea Volpe. Alla laurea e alla specializzazione in Management della Pubblica Amministrazione affianca oggi un importante ruolo come Project Manager PNRR e una consolidata esperienza professionale maturata nel suo attuale impiego presso il Comune di Eboli. La sua candidatura rappresenta l’approdo naturale di un percorso condiviso e partecipato, avviato all’indomani delle elezioni regionali del novembre 2025 e proseguito con l’inaugurazione della sede del comitato nel marzo 2026: una serie di tappe sul territorio culminate nell’iniziativa di domenica, primo passo ufficiale verso la sfida amministrativa del 2027. «Una comunità si misura da come tratta gli ultimi, non da quanto è vetrina per i primi – ha concluso Malfeo rivolgendosi ai presenti –. Non vi chiedo una delega in bianco. Vi chiedo di camminare insieme a me. Vi chiedo di metterci la voce, il coraggio e la speranza. Vi chiedo di stringere un patto d’amore per il nostro paese».