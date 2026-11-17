Ci sono persone che convivono con una dipendenza senza che nessuno se ne accorga. Lavorano, crescono i figli, frequentano gli amici e conducono una vita che, dall’esterno, sembra normale. Eppure, dietro quella quotidianità, possono nascondersi solitudine, fragilità e sofferenze difficili da raccontare.

È proprio in queste storie silenziose che si inserisce il lavoro di Vincenzo Bove, psicopedagogista ed esperto nei processi educativi, nelle dipendenze e nel disagio giovanile, da oltre trent’anni impegnato accanto a giovani, adulti e famiglie.

Dalla sua lunga esperienza nasce Restare (Il Quaderno Edizioni), un libro che raccoglie nove storie vere e invita a guardare oltre gli errori e le cadute, riscoprendo il valore dell’ascolto, della presenza e della responsabilità. Perché non sempre è possibile salvare qualcuno, ma è possibile scegliere di non abbandonarlo.

Abbiamo incontrato Bove per parlare di dipendenze invisibili, relazioni familiari e della possibilità di ricominciare.

Dottor Bove, perché ha scelto proprio il titolo Restare?

Perché nella mia esperienza ho incontrato tante persone che, prima ancora di chiedere aiuto, avevano bisogno di sentirsi viste e riconosciute. Restare significa esserci, soprattutto quando sarebbe più facile allontanarsi. Non vuol dire risolvere i problemi degli altri, ma accompagnarli senza giudicare.

Nel suo lavoro parla spesso di dipendenze invisibili. Cosa intende?

Penso a persone che continuano a lavorare, frequentare gli amici e occuparsi della famiglia, mentre sviluppano un rapporto problematico con le sostanze, come la cocaina. Il fatto di riuscire ancora a svolgere le proprie attività non significa stare bene. È proprio questa normalità apparente che può rendere difficile riconoscere il problema.

Che cosa si nasconde, spesso, dietro una dipendenza?

Non soltanto il bisogno della sostanza. A volte ci sono solitudine, paura, insicurezza, vuoto o desiderio di appartenenza. Bisogna chiedersi non solo quanto una persona consumi, ma perché sente di averne bisogno. Smettere è importante, ma occorre anche comprendere cosa quella sostanza stava cercando di colmare.

Quale ruolo può avere la famiglia?

È una risorsa fondamentale, ma deve imparare a distinguere tra esserci e proteggere continuamente dalle conseguenze delle proprie azioni. Giustificare, coprire debiti o inventare scuse non aiuta necessariamente. Anche saper dire no può essere una forma di cura. La presenza deve accompagnarsi alla responsabilità e a confini chiari.

Il suo libro raccoglie nove storie. Che cosa le accomuna?

Sono persone diverse, ma unite dal bisogno di essere ascoltate e riconosciute. Non volevo raccontare casi clinici, ma restituire dignità a storie umane. Una persona non coincide mai con il proprio errore. Anche dopo una caduta o una ricaduta può esserci la possibilità di ripartire.

Che cosa vorrebbe rimanesse al lettore dopo aver chiuso il libro?

La consapevolezza che non sempre possiamo salvare qualcuno, ma possiamo scegliere di non abbandonarlo. Restare non significa essere immobili: significa continuare a credere nella possibilità di cambiamento. A volte il primo passo per ricominciare è semplicemente incontrare qualcuno disposto ad ascoltarci. E avere il coraggio di chiedere aiuto.

Dal libro al teatro: quando le storie prendono voce

Il progetto Restare non si ferma alle pagine del libro. L’opera di Vincenzo Bove è stata presentata a Napoli, incontrando l’interesse del pubblico e portando al centro dell’attenzione i temi delle dipendenze, della fragilità e della possibilità di cambiamento.

Dalle storie e dalle riflessioni contenute nel volume nasce anche un recital teatrale, che porta sul palcoscenico la forza umana ed emotiva dei racconti. Un progetto in cui letteratura, teatro e musica si incontrano per dare voce a fragilità, speranze, cadute e possibilità di rinascita.

Il recital, interpretato da Giacomo Casaula e accompagnato al pianoforte dal maestro Andrea Barone, è stato presentato con enorme successo a Cava de’ Tirreni, in una serata a teatro che ha trasformato le pagine del libro in un’intensa esperienza di parole, musica ed emozioni.

Il percorso prosegue ora a Salerno: mercoledì 18 novembre, alle ore 20.00, il recital sarà presentato al Teatro Pasolini, offrendo al pubblico una nuova occasione per incontrare le storie di Restare attraverso il linguaggio della scena.

Dal libro al palcoscenico, il messaggio di Vincenzo Bove continua così il suo viaggio: perché dietro ogni fragilità c’è una persona, dietro ogni caduta può esserci una possibilità di ripartenza. E restare significa proprio questo: scegliere di esserci, non voltarsi dall’altra parte e riconoscere nell’ascolto e nella vicinanza il primo passo verso il cambiamento.