Unisa: inchiesta della Procura di Nocera

Fisciano. Sfiorata la tragedia ieri mattina all’Università degli Studi di Salerno, presso la sede di Fisciano. A causa del forte vento di questi giorni che imperversa da un capo all’altro della provincia salernitana, un albero di grosse dimensioni si è spezzato cadendo al suolo e coinvolgendo E tirocinanti per l’abilitazione al sostegno, di cui uno trasportato in ospedale a Salerno in maniera grave con delle fratture al bacino e al cranio. Sono stati centrati in pieno dal grosso arbusto. Si tratta di due giovani 25enni e uno di venti anni residenti rispettivamente ad Eboli (quello più grave, Carmine Fiorillo)) e ad Altavilla. Stavano andando a mensa per la pausa pranzo quando è avvenuto l’incidente. Un colpo secco tra il vocio dei presenti. Il fuggi fuggi tra le urla hanno catturato le attenzioni di tani che intorno all’ora di pranzo erano in zona. Urla di dolore e paura. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i paramedici dell’associazione “La Solidarietà”, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. Intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Salerno e del distaccamento di Mercato San Severino oltre ad un’autogru, impegnate a liberare gli studenti rimasti bloccati sotto i rami e a mettere in sicurezza l’area. L’incidente si è verificato intorno alle 13 all’interno del campus nei pressi dell’edificio E2, travolgendo i tirocinanti che si trovavano sul posto pronti per seguire il corso del Tfa (Tirocinio Formativo Attivo). I caschi rossi hanno dovuto tagliare alcuni rami per consentire al personale del 118 di prestare le cure del caso ai malcapitati. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e gli agenti della Polizia di Stato. Secondo le prime ipotesi, la caduta dell’albero potrebbe essere stata causata dalle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona i questi ultimi giorni. Intanto l’università ha sospeso le attività didattiche previste per la giornata di ieri perchè seppur sabato ieri l’Università degli Studi di Salerno era regolarmente aperta appunto per la frequenza ai corsi di specializzazione per il sostegno. L’area interessata dall’incidente è stata temporaneamente interdetta al pubblico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e per evitare ulteriori rischi mentre numerosi tra studenti e tirocinanti presenti al momento dell’accaduto sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine per fornire testimonianze utili alle indagini. Indagini che, sotto il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore, dovranno appurare se l’albero (ma anche altri) perchè abbattuto dal forte vento sia stato sottoposto, o meno, a manutenzione come le altre piante all’interno della cittadella universitaria salernitana.