De Luca: “I nuovi led fanno poca luce alcune strade sembrano un cimitero”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca richiama l’Amministrazione Comunale di Salerno sulla poca luminosità dei nuovi led installati in città per il risparmio energetico. Nella città di Salerno bisogna migliorare la pubblica illuminazione, bene il risparmio energetico ma alcune strade sembrano un cimitero a cominciare dal Lungomare Trieste. Lo ha detto questa mattina il governatore della Campania Vincenzo De Luca a margine di un’intervista nel corso dell’inaugurazione di una nuova tac dotata di intelligenza artificiale all’ospedale di Mercato San Severino dichiarando di aver già sollecitato l’amministrazione comunale a potenziare l’illuminazione. Bisogna migliorare la qualità della luce in alcuni punti, dove bisogna pensare di raddoppiarla, ha detto il governatore facendo un chiaro riferimento alla necessità di migliorare comfort e sicurezza in città a Salerno.

De Luca ha parlato anche degli arrivi turistici a Salerno: “Sono in crescita gli arrivi dei turisti in città ma i numeri a gonfie vele di questo inizio di primavera devono spronare maggiormente a migliorare i servizi, la qualità urbana ed a preservare i nostri centri storici con un’attenzione particolare alla sicurezza”.

De Luca mette in guardia i cittadini su un presunto raggiro parlando dei lavori in corso nell’area dell’ex cementificio nel parcheggio vicino al Grand Hotel Salerno. Il presidente ha precisato “che si tratta di un’area a destinazione alberghiera e quindi rivolgendosi ai cittadini di far attenzione ad eventuali speculazioni, se qualcuno cerca di vendere appartamenti è un truffatore” ha chiosato De Luca