Una petizione per chiudere via Napoli

di Erika Noschese Chiudere al traffico via Achille Napoli: è questa, in sintesi, la proposta lanciata dal capogruppo del Psi in consiglio comunale Filomeno Di Popolo che nella mattinata di ieri ha dato il via ad una raccolta firme in via Santa Margherita. L’obiettivo, al termine della raccolta, è consegnare la petizione al sindaco Vincenzo Napoli per chiedere la chiusura al traffico di via Achille Napoli, per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. Il consigliere ha più volte ricevuto segnalazioni da parte dei residenti che hanno espresso perplessità e preoccupazione in quanto automobilisti e motociclisti non rispettano il senso di marcia, mettendo a rischio pedoni e ciclisti. «Le macchine percorrono il tracciato pedonale, rischiando di passare un guaio perchè lì sono installati dei giochi per bambini e la zona è particolarmente frequentata», ha dichiarato una residente della zona che ha fortemente supportato la proposta dell’esponente della maggioranza Napoli. «C’è un percorso dedicato alle biciclette, anche loro vivono una situazione di pericolo perchè non sono liberi di circolare serenamente. Altro problema riguarda sicuramente l’arredo urbano, particolarmente compromesso proprio a causa del via vai di auto e mezzi, i dissuasori sono stati distrutti», hanno aggiunto. Parla di «consultazione» il consigliere di maggioranza, eletto in quota Psi: «in questo modo avviciniamo e coinvolgiamo i cittadini rispetto a tematiche esposte proprio da loro. Se raccogliamo un numero importante di firme porteremo la petizione all’attenzione del sindaco e dell’assessorato competente – ha chiarito Di Popolo – Abbiamo pensato di far entrare le auto da via Viviani per non compromettere l’attività del supermercato, molto frequentato soprattutto nel fine settimana, e per consentire agli abitanti di va Napoli di poter lasciare le auto parcheggiate nei garage. Le auto uscirebbero da via Guariglia, consentendo loro di raggiungere i civici 2 e 4, entrambi all’altro lato della strada». In questo modo, risulterebbe chiusa al traffico un tratto di corsia centrale che garantirebbe la sicurezza ma anche di godere, in totale sicurezza, la zona. L’iniziativa del consigliere è stata accolta di buon grado dai residenti che in più occasioni hanno chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale.