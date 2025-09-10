Ue, Fidanza (Ecr-FdI): "Tentativo di von der Leyen di ricompattare maggioranza europeista è fallito" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Paura per Bad Bunny, infortunio al ginocchio durante il concerto
Al via venerdì ‘Liguria d’autore’: tra gli ospiti Bucci, Renzi e Rixi
‘Il Diavolo veste Prada’ arriva a Milano, si cercano 2000 comparse: i requisiti
Droni russi in Polonia, Varsavia invoca articolo 4 della Nato: cos’è e cosa prevede
Ultim'ora Nazionale

Ue, Fidanza (Ecr-FdI): “Tentativo di von der Leyen di ricompattare maggioranza europeista è fallito”

  • Settembre 10, 2025
  • 0
  • 59
  • 2 Min Read

(Adnkronos) – "A giudicare dai primi interventi del dibattito, il tentativo di ricompattare la cosiddetta maggioranza europeista è fallito", ha affermato Carlo Fidanza, europarlamentare del gruppo Ecr-FdI, intervenendo in collegamento da Strasburgo sul dibattito che ha seguito il discorso sullo Stato dell’Unione 2025 di Ursula von der Leyen, trasmesso da Adnkronos. "La realtà ci dice che i socialisti e le sinistre hanno votato contro quasi tutte le proposte della Commissione, e se vogliamo rilanciare un’Europa che ha perso competitività serviranno voti concreti, anche da chi non fa parte della maggioranza europeista". Fidanza ha criticato le politiche industriali della precedente Commissione: "Per colpa delle scelte ultra green degli anni passati, e in particolare delle decisioni sul settore automotive, l’Europa ha perso gran parte della propria industria automobilistica. Oggi si propone di costruire piccole auto elettriche europee: francamente, non mi sembra la risposta industriale di cui c’è bisogno". L’europarlamentare ha invece evidenziato alcuni punti positivi nel discorso di Von der Leyen: "Sul tema dell’immigrazione sono stati ribaditi i capisaldi delle politiche recenti della Commissione, dando ascolto al governo italiano. Si parla finalmente non più di ridistribuzione inefficace, ma di protezione delle frontiere esterne, rimpatri e accordi con Paesi terzi per contrastare al meglio gli scafisti". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025