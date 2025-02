Udc: muore coordinatore Salerno, il cordoglio di Cesa

E’ morto a Salerno il coordinatore provinciale dell’Udc, Enzo Casola, sindacalista e uomo politico che, per anni, ha condotto diverse battaglie civili e sociali. Il segretario nazionale Udc, Lorenzo Cesa, lo ricorda come “attaccato come pochi al proprio territorio”. “Con Enzo – aggiunge – viene a mancare nella nostra comunita’ politica una personalita’ di grande generosita’ che ha saputo sempre mettere sempre al centro il bene comune e dei propri cittadini”. “Esprimo, a nome di tutto l’Udc, le mie piu’ sentite condoglianze ai familiari e agli amici. Caro Enzo, ci mancherai”, conclude Cesa. “In questi anni di attivita’ politica – dice Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera – ho avuto modo di conoscere e apprezzare l’impegno di Enzo Casola, mio amico personale, da sempre accanto ai diritti dei lavoratori. Il suo impegno per la sanita’ e’ stato innegabile”. “Mancheranno la sua forza, il suo coraggio e la sua voglia di credere in una societa’ migliore, pronta a tutelare i diritti degli ultimi. Alla famiglia Casola giunga il mio personale cordoglio e di Noi Moderati”, conclude Bicchielli. Il consigliere regionale della Campania della Lega, Aurelio Tommasetti, in un post social, scrive: “Caro Enzo Casola, hai lottato come un leone fino alla fine come solo tu potevi fare. Lasci un gran vuoto fra tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerti. Nel mio animo sara’ sempre vivo il tuo ricordo e le battaglie che abbiamo combattuto insieme”