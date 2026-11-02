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Ucraina, finisce la tregua di Oleshky: la Russia riprende gli attacchi su Kherson

  • Novembre 2, 2026
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Ucraina, finisce la tregua di Oleshky: la Russia riprende gli attacchi su Kherson

(Adnkronos) – La tregua tra Russia e Ucraina è terminata e sul fronte di Kherson tornano a farsi sentire le armi. Dopo sei giorni di cessate il fuoco nell’area di Oleshky, il più lungo nella guerra che infuria tra i due Paesi dal 2022, le forze russe hanno ripreso le operazioni militari. La fine della pausa umanitaria è stata annunciata anche da Melania Trump, che ha definito la missione un “successo” per gli aiuti consegnati alla popolazione e per l’evacuazione di quasi 800 persone. 

“La missione è stata un successo, fornendo aiuti cruciali alla regione e consentendo l’evacuazione di quasi 800 persone. A nome dell’America, elogio la Russia e l’Ucraina per la loro leadership e cooperazione. Spero che Oleshky serva da base per una pace duratura tra entrambe le nazioni”, ha scritto la First Lady americana su X. 

La tregua era entrata in vigore il 27 ottobre e si è conclusa il 1° novembre, come previsto. L’accordo aveva consentito l’ingresso di aiuti umanitari nella regione e l’organizzazione di corridoi per mettere in salvo i civili rimasti intrappolati nei territori più esposti ai combattimenti. Secondo le autorità ucraine, entrambe le parti avrebbero rispettato gli impegni assunti durante la pausa.  

Ma il ritorno alla normalità è durato poco. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, intorno alle 8 di lunedì mattina un drone russo ha colpito un’automobile nel quartiere di Korabelny, a Kherson. Nell’attacco sono rimasti feriti una donna di 62 anni e un uomo di 73, entrambi trasportati in ospedale. 

internazionale/esteri

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