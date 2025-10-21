Tumori, nel mese della prevenzione femminile l'Università Vanvitelli si tinge di rosa - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Stupro, sentenza choc: “Lei non era vergine, sapeva cosa rischiava”. Assolto 31enne
In Usa è bufera sull’avvocato nominato da Trump, spunta chat in cui dice: “Ho vena nazista”
Cancro alla prostata, terapia con radioligandi riduce avanzamento malattia
Tumori neuroendocrini di polmone e timo, con cabozantinib -81% rischio progressione o morte
Ultim'ora Nazionale

Tumori, nel mese della prevenzione femminile l’Università Vanvitelli si tinge di rosa

  • Ottobre 21, 2025
  • 0
  • 49
  • 1 Min Read
Tumori, nel mese della prevenzione femminile l’Università Vanvitelli si tinge di rosa

(Adnkronos) –
L'Università Vanvitelli si tinge di rosa. In occasione dell'edizione 2025 di Ottobre rosa – mese dedicato su scala nazionale e internazionale alla promozione della consapevolezza e della prevenzione dei tumori al seno – si accendono le luci sui dipartimenti dell'ateneo. A partire da oggi e fino al 31 ottobre, le facciate delle sedi dipartimentali delle città di Caserta, Aversa, Capua, Santa Maria Capua Vetere e delle sedi del rettorato (Napoli e Caserta), del reparto di Pediatria e del policlinico di piazza Miraglia a Napoli, saranno illuminate con fasci di luce rosa, simbolo universale della campagna di sensibilizzazione. "L'iniziativa – spiega il rettore dell'università Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti – intende rafforzare l'impegno dell'ateneo nel promuovere la consapevolezza e la cultura della prevenzione, contribuendo a diffondere un messaggio di solidarietà e attenzione verso tutte le persone coinvolte in questa difficile battaglia contro la malattia. Un semplice gesto simbolico, per ricordare che la prevenzione e la forza di affrontare il futuro sono luci che non devono mai spegnersi". 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025