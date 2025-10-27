Tudor, Juve ha deciso per l'esonero - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Coca-Cola, cresce impatto occupazionale: 30mila posti lungo la filiera
iPad Pro M6, sistema di raffreddamento a camera di vapore per il tablet più sottile di sempre
Manovra, Meloni: “Dalle banche 5 miliardi su 44 di profitti, possono essere soddisfatte”
Manovra, Savino: “Possibili modifiche specifiche ma nel rispetto dei saldi”
Ultim'ora Nazionale

Tudor, Juve ha deciso per l’esonero

  • Ottobre 27, 2025
  • 0
  • 66
  • 1 Min Read
Tudor, Juve ha deciso per l’esonero

(Adnkronos) – La sconfitta con la Lazio all'Olimpico è stata fatale per l'allenatore della Juventus Igor Tudor. La società bianconera ha deciso di esonerare il tecnico e lo ha comunicato al diretto interessato. Si attende solo l'ufficialità. Tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions hanno fatto pendere la bilancia verso l'ennesimo cambio di panchina. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025