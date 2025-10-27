Tudor, Juve ha deciso per l’esonero

(Adnkronos) – La sconfitta con la Lazio all'Olimpico è stata fatale per l'allenatore della Juventus Igor Tudor. La società bianconera ha deciso di esonerare il tecnico e lo ha comunicato al diretto interessato. Si attende solo l'ufficialità. Tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions hanno fatto pendere la bilancia verso l'ennesimo cambio di panchina.

