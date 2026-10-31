Tu si que vales, stasera su Canale 5: le anticipazioni del nuovo appuntamento - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Oasis, Agcom indaga su ‘secondary ticketing’ per i tre concerti di Roma Tu si que vales, stasera su Canale 5: le anticipazioni del nuovo appuntamento De Luca e la scarcerazione di Siher: “Siamo passati da Che Guevara a Youssef, emaciato con baffetti a coda di topo” Civitavecchia, anziano non autosufficiente segregato in casa nel degrado con conto prosciugato: una 32enne ai domiciliari Lauren Bennett, “la cantante è morta suicida”: i risultati dell’inchiesta Verissimo, oggi sabato 31 ottobre: gli ospiti e le interviste di Silvia Toffanin Polonia, duro scontro sulla Corte Costituzionale. Il presidente Nawrocki forza ingresso nella sede: “Tusk minaccia sicurezza nazionale” Iran, 12 ore di colloqui prima dell’incontro con la delegazioni Usa a Doha: possibile svolta nei negoziati Serie A, oggi Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla Sciopero 30 ottobre, “costato circa 1 miliardo tra effetti diretti e indiretti”: la stima della Cgia È morta Nonna Silvi, addio alla cuoca toscana diventata una star dei social: aveva 85 anni Serie A, oggi Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla Oasis, Agcom indaga su ‘secondary ticketing’ per i tre concerti di Roma Tu si que vales, stasera su Canale 5: le anticipazioni del nuovo appuntamento De Luca e la scarcerazione di Siher: “Siamo passati da Che Guevara a Youssef, emaciato con baffetti a coda di topo” Civitavecchia, anziano non autosufficiente segregato in casa nel degrado con conto prosciugato: una 32enne ai domiciliari Lauren Bennett, “la cantante è morta suicida”: i risultati dell’inchiesta Verissimo, oggi sabato 31 ottobre: gli ospiti e le interviste di Silvia Toffanin Polonia, duro scontro sulla Corte Costituzionale. Il presidente Nawrocki forza ingresso nella sede: “Tusk minaccia sicurezza nazionale” Iran, 12 ore di colloqui prima dell’incontro con la delegazioni Usa a Doha: possibile svolta nei negoziati Serie A, oggi Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla Sciopero 30 ottobre, “costato circa 1 miliardo tra effetti diretti e indiretti”: la stima della Cgia È morta Nonna Silvi, addio alla cuoca toscana diventata una star dei social: aveva 85 anni Serie A, oggi Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla
Ultim'ora Nazionale

Tu si que vales, stasera su Canale 5: le anticipazioni del nuovo appuntamento

  • Ottobre 31, 2026
  • 0
  • 31
  • 1 Min Read
Tu si que vales, stasera su Canale 5: le anticipazioni del nuovo appuntamento

(Adnkronos) –
Stasera, sabato 31 ottobre, in prima serata su Canale5 torna l’appuntamento con la nuova puntata di ‘Tu Si Que Vales’. Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni conducono una serata ricca di incredibili numeri artistici portati in scena da performer di grande talento provenienti da tutto il mondo che cercano di ottenere il pass per la finale attraverso il giudizio favorevole dell’insindacabile giuria composta da: Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi con Sabrina Ferilli (voce del giudizio popolare).  

I cinque giudici anche questa settimana si divertono ad interpretare amatissimi evergreen musicali in una nuova esilarante gara di lip-sync. A decretare la coppia vincitrice la showgirl Belen Rodrìguez. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025