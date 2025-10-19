Trump rilancia su Truth il celebre intervento di Meloni: "Sono una madre, sono cristiana" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Ranucci: “Non credo a mandanti politici per attentato”
Trump rilancia su Truth il celebre intervento di Meloni: “Sono una madre, sono cristiana”
Agrigento, trovato il corpo di Marianna Bello dopo 18 giorni di ricerche. Era stata trascinata dall’alluvione
Salernitana, il Catania ringrazia
Ultim'ora Nazionale

Trump rilancia su Truth il celebre intervento di Meloni: “Sono una madre, sono cristiana”

  • Ottobre 19, 2025
  • 0
  • 35
  • 1 Min Read
Trump rilancia su Truth il celebre intervento di Meloni: “Sono una madre, sono cristiana”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social un video della premier Giorgia Meloni oggi, domenica 19 ottobre. Nel filmato, Meloni pronuncia il suo ormai celebre intervento, in lingua spagnola: "Io sono Giorgia. Sono una donna. Sono una madre. Sono italiana. Sono cristiana. E non me lo possono togliere!". L'intervento risale a quattro anni fa, quando Meloni era stata ospite d'onore al raduno del partito spagnolo Vox.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025