Trump-Putin, auguri tra nonni e dialogo su Ucraina: la telefonata secondo Mosca

(Adnkronos) –

Si sono chiamati per nome, con auguri da un nonno all'altro. E nessuno dei due voleva riattaccare dopo 2 ore. La telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, secondo i resoconti provenienti dalla Russia, è andata (anche) così. I due presidenti hanno parlato della guerra in Ucraina gettando le basi per una ripresa del dialogo tra Mosca e Kiev. Lo hanno fatto con una lunga conversazione, ricca di sostanza ma dai toni informali, a sentire Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo. "È stata una conversazione franca e costruttiva. È curioso sia iniziata con le congratulazioni del nostro presidente" anche lui nonno "a Donald Trump per la nascita del suo undicesimo nipote. Naturalmente" Putin "ha augurato salute al neonato e alla figlia di Trump (Tiffany, ndr)", evidenzia il consigliere.

Putin e Trump hanno parlato per 2 ore e 5 minuti nella terza conversazione telefonica da quando il presidente degli Stati Uniti ha iniziato il mandato alla Casa Bianca. "La questione ucraina è stata discussa da Putin e Trump in maniera approfondita", spiega Ushakov, ma "la conversazione non ha incluso le tempistiche per il cessate il fuoco in Ucraina". Il presidente russo ha "evidenziato il ruolo positivo di Trump e della sua amministrazione per riportare Kiev al tavolo dei negoziati". Mosca tiene a evidenziare il tono colloquiale della telefonata: "Putin e Trump si sono chiamati per nome, è stata una conversazione confidenziale con un ampio numero di digressioni", prosegue il 'recap'. I due leader hanno "discusso un altro scambio di prigionieri tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti: 9 persone per parte". Nelle 2 ore abbondanti al telefono, "Putin e Trump hanno discusso le relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti, pronunciandosi a favore della loro normalizzazione". Alla fine – dopo 2h05' per Mosca, 2h30' per Trump – giù le cornette. Non c'è uniformità sul resoconto cronometrico della telefonata. Ushakov, al di là dei dettagli, evidenzia "la lunghezza speciale della conversazione tra i presidenti della Federazione Russa e degli Stati Uniti. Nessuno tra Putin e Trump voleva porre fine alla telefonata e riattaccare".