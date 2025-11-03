Trump: "Maduro ha i giorni contati", ma esclude una guerra con il Venezuela - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Leonardo Claps (Avs): innovazione e impresa giovanile
Milan-Roma, la frecciata di Ciccio Graziani: “Con me e Pruzzo finiva 4-1”
Israele, di 3 militari i corpi degli ultimi ostaggi restituiti da Hamas
Trump: “Maduro ha i giorni contati”, ma esclude una guerra con il Venezuela
Ultim'ora Nazionale

Trump: “Maduro ha i giorni contati”, ma esclude una guerra con il Venezuela

  • Novembre 3, 2025
  • 0
  • 71
  • 2 Min Read
Trump: “Maduro ha i giorni contati”, ma esclude una guerra con il Venezuela

(Adnkronos) – Donald Trump ha inviato segnali contrastanti sul potenziale intervento degli Stati Uniti in Venezuela, minimizzando le preoccupazioni di una guerra imminente contro la nazione sudamericana ma affermando che i giorni del suo leader Nicolás Maduro sono contati. Le dichiarazioni del presidente, rilasciate durante un'intervista alla Cbs, giungono mentre gli Stati Uniti stanno radunando unità militari nei Caraibi e hanno condotto numerosi attacchi contro presunte navi dedite al traffico di droga, uccidendo decine di persone . Alla domanda, durante il programma 60 Minutes, se gli Stati Uniti avrebbero dichiarato guerra al Venezuela , Trump ha risposto: "Ne dubito. Non credo". Tuttavia, quando gli è stato chiesto se i giorni di Maduro come presidente fossero contati, ha risposto: "Direi di sì. Penso di sì, sì".  Maduro, che negli Stati Uniti è stato incriminato per reati di droga, ha accusato Washington di aver usato il traffico di droga come pretesto per "imporre un cambio di regime" a Caracas e impadronirsi del petrolio venezuelano. Nelle ultime settimane, più di 15 attacchi statunitensi contro imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico hanno causato la morte di almeno 65 persone; l'ultimo è avvenuto sabato, suscitando critiche da parte dei governi della regione. Washington non ha ancora reso pubblica alcuna prova che i suoi obiettivi stessero contrabbandando stupefacenti o rappresentassero una minaccia per gli Stati Uniti.    
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025