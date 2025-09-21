Tris Casarano, per la Cavese è notte fonda

MARCATORI: 13′ pt Malcore, 32′ st Zanaboni, 45′ st Zanaboni NOTE: pomeriggio soleggiato e caldo; terreno di gioco in non perfette condizioni. Un minuto di silenzio è stato osservato per la scomparsa dello sciatore azzurro Matteo Franzoso. Spettatori: 3.000 circa (tra- sferta vietata agli ospiti). Espulso al 36′ st l’allenatore Prosperi (Cav) dalla panchina. Ammoniti: al 37′ pt Malcore (Cas); al 43′ pt Diarrassouba (Cav). Angoli 5 a 2 per il Casa- rano. Recuperi: 2′ pt; 7′ st. CASARANO – La Cavese in- cappa in un’altra sconfitta in terra pugliese dopo quella di Altamura contro un Casarano cinico e sornione che è riuscito a capitalizzare al meglio le oc- casione per poi legittimare nel finale la vittoria. I metelliani, seppur falcidiati da numerose assenze (Lamberti, Natale, Pe-

retti, Maiolo, Awua, Macchi, Fella, Fornito e con Pelamatti che si accomoda in panchina per affaticamento muscolare rimediata nella rifinitura di ieri mattina), sono rimasti in gara per settantasette minuti ov- vero fino al raddoppio dei lo- cali. Mister Prosperi si affida al 3-4-2-1 con Diarrassouba e la novità Barone dal primo mi- nuto, mentre mister Di Bari conferma l’undici di sabato scorso vittorioso a Picerno con il 3-4-3. Primo tempo non gio- cato male dalla Cavese anche se non con intensità come nelle precedenti uscite. Al 2′ però, c’è subito una palla gol per Cajazzo pescato in verti- cale, ma il calciatore non ag- gancia sottomisura e Boffelli in uscita riesce a recuperare il pallone ed allontanare la mi- naccia. Al 6′ ingenuità di Mu- nari che commette un fallo su Millico al limite dell’area: la pu- nizione calciata dallo stesso calciatore viene respinta dalla barriera, ma l’azione prosegue con Logoluso che calcia a lato dal limite dell’area. Dall’altra parte Barone conquista una punizione interessante che Orlando calcia quasi central- mente con Chiorra che devia in angolo. Poi un errore di Barone al 13′ in disimpegno consente a Chiricò di recuperare palla e lanciare Malcore che solo da- vanti a Boffelli ha tutto il