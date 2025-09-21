Tris Casarano, per la Cavese è notte fonda

di Francesco De Pisapia
CASARANO- CAVESE 3-0 CASARANO (3-4-3): Chiorra; Gyamfi, Lulic (dal 28’st Guasta- macchia), Celiento; Cajazzo (dal 24’st Pinto), Maiello, Logo- luso, Di Dio; Chiricò (dal 43’st D’Alena), Malcore (dal 24’st Za- naboni), Millico (dal 24’st Perez). A disposizione: Bac- chini, Pucci, Palumbo, Milice- vic, Gega, Barone A., Malagnino, Cerbone. All.: Vito di Bari.
CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti (dal 28’st Cionek), Piana, Loreto; Amerighi, Mu- nari, Barone L. (dal 13’st Suplja), Diarrassouba; Orlando (dal 38’st D’Incoronato), Ubaldi (dal 13’st Sorrentino); Guida (dal 28’st Fusco). A disposizione: Manzo, Iuliano, Di Paola, Pela- matti, Nunziata, Bolcano. All.: Fabio Prosperi.
ARBITRO: sig. Matteo Dini di Città di Castello (Francesco Raccanello di Viterbo e Giam- paolo Jorgji di Albano Laziale). IV° ufficiale: Valerio Vogliacco di Bari. Operatore FVS: Davide Fedele di Lecce
MARCATORI: 13′ pt Malcore, 32′ st Zanaboni, 45′ st Zanaboni NOTE: pomeriggio soleggiato e caldo; terreno di gioco in non perfette condizioni. Un minuto di silenzio è stato osservato per la scomparsa dello sciatore azzurro Matteo Franzoso. Spettatori: 3.000 circa (tra- sferta vietata agli ospiti). Espulso al 36′ st l’allenatore Prosperi (Cav) dalla panchina. Ammoniti: al 37′ pt Malcore (Cas); al 43′ pt Diarrassouba (Cav). Angoli 5 a 2 per il Casa- rano. Recuperi: 2′ pt; 7′ st. CASARANO – La Cavese in- cappa in un’altra sconfitta in terra pugliese dopo quella di Altamura contro un Casarano cinico e sornione che è riuscito a capitalizzare al meglio le oc- casione per poi legittimare nel finale la vittoria. I metelliani, seppur falcidiati da numerose assenze (Lamberti, Natale, Pe-
retti, Maiolo, Awua, Macchi, Fella, Fornito e con Pelamatti che si accomoda in panchina per affaticamento muscolare rimediata nella rifinitura di ieri mattina), sono rimasti in gara per settantasette minuti ov- vero fino al raddoppio dei lo- cali. Mister Prosperi si affida al 3-4-2-1 con Diarrassouba e la novità Barone dal primo mi- nuto, mentre mister Di Bari conferma l’undici di sabato scorso vittorioso a Picerno con il 3-4-3. Primo tempo non gio- cato male dalla Cavese anche se non con intensità come nelle precedenti uscite. Al 2′ però, c’è subito una palla gol per Cajazzo pescato in verti- cale, ma il calciatore non ag- gancia sottomisura e Boffelli in uscita riesce a recuperare il pallone ed allontanare la mi- naccia. Al 6′ ingenuità di Mu- nari che commette un fallo su Millico al limite dell’area: la pu- nizione calciata dallo stesso calciatore viene respinta dalla barriera, ma l’azione prosegue con Logoluso che calcia a lato dal limite dell’area. Dall’altra parte Barone conquista una punizione interessante che Orlando calcia quasi central- mente con Chiorra che devia in angolo. Poi un errore di Barone al 13′ in disimpegno consente a Chiricò di recuperare palla e lanciare Malcore che solo da- vanti a Boffelli ha tutto il
tempo di sistemarsi comoda- mente la sfera sul destro e bat- terlo in diagonale. La reazione della Cavese non si fa atten- dere ed al 21′ ci prova Ubaldi in girata dal limite ma la palla ter- mina alta. Quattro minuti dopo viene chiamato dalla giac- chetta nera il “cooling break”. Alla mezz’ora occasione colos- sale per i metelliani per ag- guantare il pari. Dalla sinistra Orlando per Diarrassouba che di sinistro mette al centro dove
Guida calcia incredibilmente sottomisura tra le braccia di Chiorra. Al 36′ Evangelisti prova a sorprendere l’estremo salentino fuori dai pali, ma il portiere si ravvede e riesce ad intercettare. Al 37′ Amerighi ci prova nuovamente, questa volta addirittura in rovesciata: pallone alto. Al 42′ su cross dalla sinistra di Di Dio, Malcore di testa sfiora il palo alla sini- stra di Boffelli.
Ad inizio ripresa entrambe le squadre si ripresentato sul ter- reno di gioco con lo stesso un- dici e dopo appena tre minuti Logoluso dal limite dell’area di rigore, su suggerimento di Chiricò, liscia clamorosa- mente. Ancora una volta i me- telliani si divorano il pari. Orlando pesca Guida che dalla destra aggancia e taglia raso- terra per Ubaldi che per una questione di millimetri non tocca a meno di un metro dalla linea bianca di porta. Al 58′ l’ex Chiricò con la sua specialità nel tiro a giro impegna l’estremo blufoncé che devia in corner. Mister Prosperi opta
per un doppio cambio: Sorren- tino e Sujplja in luogo di Ubaldi e Barone. Due minuti dopo l’FVS viene chiamato dal tec- nico dei locali per un presunto fallo di Piana ai danni di Mal- core ma l’arbitro lascia intatta la sua precedente decisione. Al 69′ punizione a rientrare dalla destra di Orlando che attra- versa tutto lo specchio della porta e che nessuno riesce a toccare. Tre minuti più tardi lo stesso attaccante, prima di un altro “cooling break”, si accen- tra dalla destra e piazza il sini- stro ma trova con il corpo in opposizione del difensore Ce- liento. Poi al 77′ il neo entrato Zanaboni ben servito da Chi- ricò raddoppia con un diago- nale. Orlando ci prova su punizione poco dopo ma la conclusione colpisce l’esterno della rete. Allo scoccare del 90′ nasce il tre a zero confezionato dall’asse Zanaboni-Perez e realizzato dal neo entrato D’Alena. Per la Cavese è notte fonda ed ora dopo cinque gior- nate la classifica comincia a preoccupare.