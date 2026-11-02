Trieste, incendio in magazzino chiuso al Porto Vecchio: morti due giovani migranti - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Addio a Juan Atkins, morto uno dei padri della musica techno: aveva 64 anni Trieste, incendio in magazzino chiuso al Porto Vecchio: morti due giovani migranti Mamma e papà Antonelli: “Kimi prende ancora la paghetta” Incendio in un appartamento a Roma, due morti: il fumo invade il palazzo Meteo, irruzione artica sull’Italia: temperature giù di 5 gradi e venti di burrasca Baby gang e criminalità giovanile, blitz in tutta Italia: oltre 575 arresti, coinvolti anche minorenni Iniziato il novembre caldo degli scioperi: dai bus a treni e scuola, ecco le date da segnare Elicottero caduto in Bosnia, oggi il rientro in Italia delle salme dei militari morti nell’incidente Midterm Usa, non solo il Congresso: i dem sognano di riconquistare la maggioranza dei governatori Il Mondiale, i record e un passato da attore: tutto sul nuovo campione del mondo di F1 Andrea Kimi Antonelli Sinner festeggia il Mondiale di Antonelli: “Kimi, cosa sei riuscito a fare?” Maltempo, allerta arancione in Puglia e Basilicata: scuole chiuse in diverse città Addio a Juan Atkins, morto uno dei padri della musica techno: aveva 64 anni Trieste, incendio in magazzino chiuso al Porto Vecchio: morti due giovani migranti Mamma e papà Antonelli: “Kimi prende ancora la paghetta” Incendio in un appartamento a Roma, due morti: il fumo invade il palazzo Meteo, irruzione artica sull’Italia: temperature giù di 5 gradi e venti di burrasca Baby gang e criminalità giovanile, blitz in tutta Italia: oltre 575 arresti, coinvolti anche minorenni Iniziato il novembre caldo degli scioperi: dai bus a treni e scuola, ecco le date da segnare Elicottero caduto in Bosnia, oggi il rientro in Italia delle salme dei militari morti nell’incidente Midterm Usa, non solo il Congresso: i dem sognano di riconquistare la maggioranza dei governatori Il Mondiale, i record e un passato da attore: tutto sul nuovo campione del mondo di F1 Andrea Kimi Antonelli Sinner festeggia il Mondiale di Antonelli: “Kimi, cosa sei riuscito a fare?” Maltempo, allerta arancione in Puglia e Basilicata: scuole chiuse in diverse città
Ultim'ora Nazionale

Trieste, incendio in magazzino chiuso al Porto Vecchio: morti due giovani migranti

  • Novembre 2, 2026
  • 0
  • 65
  • 1 Min Read
Trieste, incendio in magazzino chiuso al Porto Vecchio: morti due giovani migranti

(Adnkronos) –
Due giovani migranti, un uomo e una donna di cui non è ancora stata resa nota la nazionalità, sono morti per un incendio divampato ieri sera verso le 22.45 nel vecchio magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste. I due erano in una stanza al primo piano del capannone in disuso e interdetto all’accesso, quando il solaio ha ceduto causandone la morte per le gravi ustioni e le esalazioni. I vigili del fuoco li hanno trovati già morti.  

Nel magazzino vi erano anche altri migranti che cercavano riparo dal freddo ma sono tutti riusciti a mettersi in salvo appena in tempo. A causare il rogo, un fuoco che era stato acceso al piano terra per riscaldarsi. Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco con numerosi mezzi, anche il personale sanitario del 118, carabinieri polizia. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025