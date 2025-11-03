Travolto in bici da un'auto pirata, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Leonardo Claps (Avs): innovazione e impresa giovanile
Milan-Roma, la frecciata di Ciccio Graziani: “Con me e Pruzzo finiva 4-1”
Israele, di 3 militari i corpi degli ultimi ostaggi restituiti da Hamas
Trump: “Maduro ha i giorni contati”, ma esclude una guerra con il Venezuela
Ultim'ora Nazionale

Travolto in bici da un’auto pirata, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura

  • Novembre 3, 2025
  • 0
  • 89
  • 1 Min Read
Travolto in bici da un’auto pirata, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura

(Adnkronos) – Lutto per Laura Pausini. Lo zio è stato investito in bici alle porte di Bologna ed è morto. Lo rivela 'il Resto del Carlino'. Ettore Pausini aveva 78 anni ed era il fratello del padre della cantante. L’auto che lo ha travolto è fuggita subito dopo l’incidente. Lo scontro è avvenuto sugli Stradelli Guelfi alle porte di Bologna. Sono in corso le indagini per rintracciare il pirata. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025