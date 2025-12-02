Trapani, nuova penalizzazione: club smentisce

A pochi giorni dalla sfida contro la Salernitana all’Arechi, il Trapani finisce nuovamente al centro dell’attenzione per presunte vicende extra campo. In circolazione da ore l’indiscrezione su una nuova penalizzazione, subito smentita con fermezza dal club siciliano.

In una nota ufficiale, la società ha parlato di “notizie false, strumentali e prive di fondamento”, chiarendo che il Tribunale Federale non si è ancora espresso e ha rinviato ogni decisione all’8 gennaio, per valutare la richiesta della Procura di ulteriori 8 punti di penalità (dopo quelli già inflitti a inizio stagione e oggetto di ricorso al TAR).

“La realtà è ben diversa – si legge nel comunicato – la documentazione da noi presentata impone un ulteriore approfondimento”. Il Trapani ha ribadito la propria serenità in vista del match con la Salernitana, annunciando eventuali azioni legali a tutela dell’immagine societaria.