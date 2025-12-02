Trapani, nuova penalizzazione: club smentisce - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Al presidente del CUS Salerno Lentini la Stella d’Oro
Autonomia, Calderoli: ha scoperchiato vaso Pandora
Trapani, nuova penalizzazione: club smentisce
Giovani Imprenditori donano dispositivo al Ruggi
Salernitana

Trapani, nuova penalizzazione: club smentisce

  • Dicembre 2, 2025
  • 0
  • 89
  • 1 Min Read
Trapani, nuova penalizzazione: club smentisce

A pochi giorni dalla sfida contro la Salernitana all’Arechi, il Trapani finisce nuovamente al centro dell’attenzione per presunte vicende extra campo. In circolazione da ore l’indiscrezione su una nuova penalizzazione, subito smentita con fermezza dal club siciliano.

 

In una nota ufficiale, la società ha parlato di “notizie false, strumentali e prive di fondamento”, chiarendo che il Tribunale Federale non si è ancora espresso e ha rinviato ogni decisione all’8 gennaio, per valutare la richiesta della Procura di ulteriori 8 punti di penalità (dopo quelli già inflitti a inizio stagione e oggetto di ricorso al TAR).

“La realtà è ben diversa – si legge nel comunicato – la documentazione da noi presentata impone un ulteriore approfondimento”. Il Trapani ha ribadito la propria serenità in vista del match con la Salernitana, annunciando eventuali azioni legali a tutela dell’immagine societaria.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012