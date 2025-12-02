Giovani Imprenditori donano dispositivo al Ruggi

Questa mattina i Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno hanno donato un dispositivo per sedazione cosciente “MasterFlux-Tecno Gaz” alla U.O.C. Odontostomatologia del presidio ospedaliero “Ruggi d’Aragona”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione della Comunità Salernitana ETS, è il frutto di una raccolta fondi avviata con una serata di beneficenza organizzata dai Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno con la presidenza di Marco Gambardella e conclusasi durante la presidenza di Vincenzo Iennaco. Il dispositivo rientra tra i beni strumentali utili all’erogazione di prestazioni odontoiatriche in regime di sedazione cosciente per pazienti affetti da disabilità psico-motorie e non altrimenti trattabili in maniera convenzionale nell’ambito delle attività ambulatoriali.“Siamo felici che la raccolta fondi avviata con la mia presidenza – ha affermato Marco Gambardella, past president dei Giovani Imprenditori – sia stata portata a termine con tenacia e determinazione con la finalità di acquistare un dispositivo così importante. E’ una caratteristica dei giovani imprenditori voler realizzare iniziative concrete e tangibili che diano un reale contributo allo sviluppo del territorio. Oggi possiamo dire che una nobile promessa fatta è stata mantenuta.”

“Da sempre i giovani imprenditori – ha sottolineato il presidente dei Giovani Imprenditori, Vincenzo Iennaco – ritengono fondamentale dialogare con gli Enti e le Istituzioni della provincia accogliendone le richieste e le esigenze. Credendo fortemente nella funzione sociale dell’impresa, proseguiremo in questa direzione nella convinzione che sia necessario uno sforzo corale per realizzare iniziative che migliorino la qualità della vita di cittadini e imprese. Anche oggi siamo qui a testimoniare che chi fa impresa tiene al proprio territorio, alle persone che vi lavorano e soprattutto a coloro che, per motivi di salute, vivono un momento di difficoltà”.