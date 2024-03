Tragico schianto per Riccardo Milione, commerciante di auto nocerino

Vietri sul Mare/Nocera Inferiore. Ennesimo incidente mortale sulla ex Statale 18 nel tratto tra Vietri sul Mare e Cava de Tirreni. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri all’altezza del ponte di Molina. La vittima, Riccardo Milione centauro di 32 anni era un commerciante di auto originario di Nocera Superiore e conosciuto anche a Roccapiemonte. Il giovane era in sella alla sua moto quando, in direzione Cava de’ Tirreni, ha trovato improvvisamente la strada sbarrata da un furgone in manovra. La moto ha prima tamponato il furgone e poi è finita contro un’auto parcheggiata. Nell’impatto, il giovane ha fatto un volo di diversi metri, atterrando pesantemente sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori nonostante indossasse regolarmente il casco protettivo. Sul posto sono giunti gli operatori della Croce Bianca di Salerno che dopo aver stabilizzato il ragazzo, lo hanno trasferito all’ospedale di Cava de ‘Tirreni dov’è deceduto dopo nemmeno dieci minuti a causa delle profonde lesioni interne. I carabinieri, coordinati dalla procura di Salerno, hanno raccolto le prime testimonianze degli altri automobilisti che hanno assistito all’incidente. Molti presenti hanno segnalato che lungo l’arteria, molto frequentata perché mette in collegamento l’area metelliana con il capoluogo, ci sono tre impianti semaforici. Tutti non funzionanti. Sulla vicenda è intervenuto anche il Comitato Civico Dragonea che da anni si batte per la messa in sicurezza di quella che definisce la “strada maledetta”. Sul caso è stata aperta l’inchiesta con il magistrato di turno che arrivato sul posto a coordinare le operazione dei carabinieri. Disposto il sequestro della salma con riserva sull’autopsia che, nel caso si facesse, dovrebbe essere effettuata tra domani e martedì se la procura lo renderà necessario. Le indagini appureranno responsabilità.