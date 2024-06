Tragico incidente stradale ad Eboli: tre morti

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi al chilometro 85 della SS18, nei pressi del ristorante Luna Rossa. Lo scrive il sito Stiletv.it. Nello scontro frontale tra due automobili, hanno perso la vita tre persone, tutte anziane e originarie del Napoletano. Sul luogo dell’incidente le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. Sul posto sono intervenuti i i sanitari del 118 e la Polizia Stradale di Vallo della Lucania che sta indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Disagi e traffico sulla statale in entrambi i sensi di marcia. Si tratta dell’ennesimo incidente mortale sull’arteria.