Tragedia Campagna, dimesso il carabiniere alla guida dell’auto: continuano indagini

Tornerà a Terlizzi, Paolo V . , il carabiniere che era alla guida della Fiat Punto sabato notte, dove hanno perso la vita due colleghi, Francesco Pastore e Francesco Ferraro. Ieri mattina, il paziente ha avuto un incontro con degli psicologi che lo hanno raggiunto nel reparto di Ortopedia dell`ospedale di Eboli. Il conducente della Punto ha riportato tre fratture nell`impatto, tutte guaribili nel giro di qualche mese.

Paolo era seduto sul lato sinistro dell`auto. Pastore e Ferraro erano accanto a lui, alla sua destra. Su quel lato destro della Punto è piombata la Rang Rover bianca guidata da Nancy L . , la 31enne di Campagna lanciata a velocità sostenuta lungo la Statale 91.

È probabile che la conducente del Suv stesse superando la Fiat Punto di un pensionato di Campagna, prima di impattare contro i tre carabinieri. Il pensionato è il ferito più grave dell`incidente. Da sabato notte, è ricoverato in Rianimazione all`ospedale di Battipaglia per la frattura dello sterno e per delle complicanze cardiache. Sull`asfalto in tanti hanno cercato segni di frenata.