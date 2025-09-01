Tra ciclisti e runners in 2000 pronti per la SpoletoNorcia, il via nel weekend

(Adnkronos) – Una festosa folla si appresta ad animare Spoleto nel primo weekend di settembre: sono infatti, a oggi, 700 gli iscritti alla terza edizione della SN Trail Run di sabato prossimo e ben 1500 i partecipanti alla dodicesima edizione de La SpoletoNorcia in Mtb di domenica. A questi si sommeranno gli accompagnatori e quanti vorranno approfittare dell’occasione per visitare Spoleto e i suoi dintorni. “Un risultato non scontato – dice Luca Ministrini, presidente del Comitato organizzatore della manifestazione – in un weekend affollato di appuntamenti e iniziative, in particolare per quanto riguarda le due ruote. Abbiamo lavorato con i nostri partner e attraverso i vari canali di promozione e mi fa piacere sottolineare l’ottima percentuale di repeaters, intorno al 50%, che tornano a Spoleto da anni e hanno ormai messo la nostra manifestazione tra i must del loro calendario in bicicletta. Quanto alla SN Trail, alla terza edizione mi sento di dire che è una scommessa già vinta, anche perché intercetta, grazie anche al nostro spettacolare territorio, i nuovi bisogni di sport, aria aperta e sostenibilità. Alla vigilia dell’evento – conclude Ministrini – voglio anche ringraziare le istituzioni per il loro supporto e per essersi attivate rapidamente ed efficacemente per risolvere alcune criticità indotte dal maltempo degli ultimi giorni”. Si tratta di due eventi sportivi che hanno contribuito, nel corso degli anni, a valorizzare lo spettacolare percorso ciclopedonale realizzato sul sedime della linea ferroviaria che un tempo collegava Spoleto a Norcia, aumentando la notorietà della ricca offerta turistica, culturale, storica ed enogastronomica del territorio. Appuntamenti e iniziative collaterali aperte a tutti sono in programma per l’intero fine settimana, a partire dal pomeriggio di venerdì: una grande kermesse con spettacoli, degustazioni, vendita di prodotti locali, area kids, visite guidate, intrattenimento, talk con personaggi del mondo del sport e tanto altro presso il Village de La SpoletoNorcia nel cuore della città. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
