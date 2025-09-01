Mostra Venezia, Seth Rogen a caccia di location: “Sono al Lido per ‘The Studio 2′”

(Adnkronos) – Ieri una ipotesi, oggi è ufficiale. La conferma di Seth Rogen all'Adnkronos: "Sono al Lido perché sto cercando le location per la seconda stagione di 'The Studio' (annunciata lo scorso maggio, ndr)", svela l'attore e regista con in mano una macchina fotografica per 'catturare' le immagini dei luoghi della Mostra del Cinema di Venezia, a partire dalla sala stampa allestita nel palazzo del Casino, dove ieri era stato avvistato. Ma ancora nessuno era a conoscenza del perché della sua presenza, visto che la star non era prevista nel programma dell'82esima edizione. Nella serie comedy Apple Tv+ Seth Rogen – in veste sia di attore che di creatore e regista – interpreta Matt Remick, il nuovo direttore della Continental Studios, una storica casa di produzione in crisi. In un settore in cui i film faticano a rimanere vivi, Matt e il suo team di dirigenti combattono le proprie insicurezze, mentre si scontrano con artisti narcisisti e con dirigenti aziendali spietati, alla disperata ricerca di film che lascino il segno. Tra party esclusivi, visite sui set, riunioni marketing e premiazioni, ogni occasione può trasformarsi in un successo clamoroso o in un disastro totale. Per Matt, che vive e respira cinema, è il lavoro dei sogni, ma sa che potrebbe anche distruggerlo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)