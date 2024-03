Totti e altri ex campioni all’Arechi l’8 giugno: sfideranno la Salernitana di Delio Rossi

Francesco Totti è il nome di grande richiamo annunciato da Serie A – Operazione Nostalgia per il raduno in programma allo stadio Arechi di Salerno il prossimo 8 giugno, dove si affronteranno ex calciatori che hanno contribuito a rendere il campionato italiano più invidiato a mondo negli anni ’90, quelli delle Sette Sorelle e quelli della Salernitana del Profeta di Rimini Delio Rossi. Non solo il Pupone, la cui presenza è stata ufficializzata dalla community con oltre un milione di follower solo su Facebook per la gioia e l’entusiasmo dei fan, ma anche altri campioni come Totò Di Natale, oltre 200 gol in serie A, o Stefano Fiore, titolare della Nazionale in due Europei. Così come non mancherà la quota granata a rendere unico per i tifosi dell’ippocampo il raduno dello stadio Arechi, per il quale sono stati già venduti quasi cinquemila biglietti.

Saranno infatti presenti oltre alla bandiera salernitana Luca Fusco, anche Ighli Vannucchi, David Di Michele, Vittorio Tosto e Antonio Chimenti.