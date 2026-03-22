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Salerno

Torrione, trovato ordigno bellico sulla spiaggia durante scavo

  • Marzo 22, 2026
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Torrione, trovato ordigno bellico sulla spiaggia durante scavo

Un ordigno bellico è stato ritrovato, nella mattinata di oggi, domenica 22 marzo, sulla spiaggia di Torrione, nei pressi dell’ex Ostello della Gioventù, dove sono in corso lavori di scavo.

 

Si tratterebbe di una bomba risalente alla Seconda Guerra mondiale. L’ordigno si presenta con notevoli segni di usura dovuti al tempo ed alla salsedine

Sul posto, dopo la segnalazione, sono immediatamente intervenuti agenti della polizia municipale di Salerno e uomini della questura per provvedere a transennare tutto il tratto del lungomare interessato.

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