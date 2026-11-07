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Torino-Lecce 1-1, N’dri risponde a Simeone. Cagliari-Frosinone 1-0, gol di Adopo

  • Novembre 7, 2026
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Torino-Lecce 1-1, N’dri risponde a Simeone. Cagliari-Frosinone 1-0, gol di Adopo

(Adnkronos) – Finisce 1-1 tra Torino e Lecce e allo Stadio Olimpico Grande Torino vince l’equilibrio nella sfida di Serie A di oggi, sabato 7 novembre. Le due squadre regalano una partita povera di emozioni, con i granata padroni del possesso ma incapaci di costruire occasioni pericolose. Il primo tempo scorre senza grosse chance, con i salentini attenti e ben organizzati. 

Nella ripresa Simeone sblocca il risultato con una conclusione deviata da Gaspar al 60′, ma il Lecce reagisce e trova il pareggio con N’Dri al 73′, anche lui aiutato da una deviazione. Nel finale Falcone è decisivo su Simeone, dopo il palo colpito dal Torino. La squadra di Abate sale a 14 punti, all’undicesimo posto. Lecce quattordicesimo, a quota 10. 

Nell’altra sfida del pomeriggio, il Cagliari ritrova la vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. I rossoblù passano 1-0 all’Unipol Domus contro il Frosinone: decide il gran gol di Adopo, bravo a trovare l’incrocio dei pali dal limite dell’area su assist di Mendy, al 38′.  

I sardi salgono così a 16 punti, mentre per il Frosinone – a cui non basta la bella reazione della ripresa – si interrompe la striscia positiva di quattro risultati utili di fila. I ciociari restano a quota 20, al sesto posto. 

 

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